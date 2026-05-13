Jaipur Road Accident: राजधानी के चंदवाजी क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब बलवीर सिंह तोमर हॉस्पिटल का स्टाफ लेकर जा रही तेज रफ्तार बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के नीचे फंस गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भयावह था. बस की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार परिवार सड़क पर दूर जा गिरा. दुर्घटना में 8 माह की मासूम बच्ची सकीना की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना गंभीर था कि बच्ची के शरीर के चीथड़े उड़ गए. इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए.

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मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही अचरोल पुलिस चौकी से एएसआई संतोष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया और घायलों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात को नियंत्रित कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया.

घायलों का अस्पताल में उपचार जारी

पुलिस के अनुसार मृतक बच्ची की पहचान सकीना पुत्री शेर सिंह, उम्र 8 माह, निवासी चंदवाजी के रूप में हुई है. वहीं हादसे में शेर सिंह, चिड़िया देवी, सपना निवासी चंदवाजी तथा इंद्रा देवी निवासी आंधी थोलाई जमवारामगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मोटरसाइकिल सवार परिवार मजदूरी करने के लिए चंदवाजी से कूकस जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में तेज गति से आ रही बलवीर सिंह तोमर हॉस्पिटल स्टाफ बस ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. साथ ही बस चालक से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.