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जयपुर में 15 अगस्त का जश्न, छोटी चौपड़ से चौगान स्टेडियम तक ट्रैफिक डायवर्ट, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Jaipur News: स्वतंत्रता दिवस पर चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह के चलते जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी. छोटी चौपड़, ब्रह्मपुरी, लंगर के बालाजी समेत कुछ मार्गों पर डायवर्जन होगा. कई प्रमुख बाजारों में पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी, जबकि एंबुलेंस व आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 15, 2026, 09:08 AM IST | Updated:Aug 15, 2026, 09:08 AM IST
जयपुर में 15 अगस्त का जश्न, छोटी चौपड़ से चौगान स्टेडियम तक ट्रैफिक डायवर्ट, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार चौगान स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा. समारोह में बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. कार्यक्रम के दौरान शहर के कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जा सकता है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से आमजन की सुविधा और यातायात के सुचारु संचालन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.

VIP वाहनों के लिए अलग पार्किंग व्यवस्था

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समारोह में शामिल होने वाले VIP वाहनों की पार्किंग चौगान स्टेडियम के VIP गेट के सामने और गेट से आगे की तरफ खाली सड़क पर निर्धारित की गई है. इस व्यवस्था के तहत VIP वाहनों को तय स्थान पर ही पार्क किया जाएगा.

सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल छात्रों की बसें

स्वतंत्रता दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले छात्र-छात्राओं की बसों के लिए भी अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है. इन बसों को चौगान स्टेडियम प्रवेश गेट से आगे ताल कटोरा रोड के दोनों तरफ एक लेन में खड़ा किया जाएगा.

स्कूली बसों की पार्किंग यहां होगी

स्कूली छात्र-छात्राओं को लेकर आने वाली बसों के लिए गणगौरी गेट से यू टर्न की व्यवस्था रहेगी. बसें पिकअप-ड्रॉप पॉइंट पर विद्यार्थियों को उतारने के बाद रामनिवास बाग के अंदर जाकर पार्क की जा सकेंगी.

अन्य आगंतुकों के वाहनों के लिए पार्किंग

समारोह में आने वाले अन्य लोगों के वाहनों को चौगान स्टेडियम के अंदर अंडरग्राउंड नगर निगम पार्किंग में खड़ा किया जा सकेगा. इससे मुख्य मार्गों पर अनावश्यक वाहनों की भीड़ और जाम की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी.

इन बाजारों और मार्गों पर पार्किंग रहेगी प्रतिबंधित

समारोह के दौरान किशनपोल बाजार, गणगौरी बाजार, चांदपोल बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, जौहरी बाजार और चौगान स्टेडियम के चारों तरफ मुख्य मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी. वाहन चालकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

इन रास्तों पर किया जा सकता है ट्रैफिक डायवर्ट

छोटी चौपड़ से चौगान स्टेडियम की ओर जाने वाले सामान्य यातायात को जरूरत के अनुसार डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से संचालित किया जाएगा. इसी तरह ब्रह्मपुरी बस स्टैंड और लंगर के बालाजी से चौगान स्टेडियम की तरफ आने वाले यातायात को भी आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जा सकता है.

सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़, सुभाष चौक और त्रिपोलिया टी-पॉइंट से बड़ी चौपड़ की तरफ आने वाले सामान्य यातायात में भी जरूरत के मुताबिक डायवर्जन किया जाएगा.

एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट

यातायात व्यवस्था के दौरान एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों के आवागमन में कोई बाधा या रुकावट नहीं होगी. ये वाहन सामान्य रूप से आवाजाही कर सकेंगे. आम वाहन चालकों से अपील है कि समारोह के दौरान ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी और मौके पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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