New Year 2026: चौमूं पुलिस ने 'दारू नहीं,दूध' अभियान चलाकर नशामुक्ति का संदेश दिया. नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस थाने के बाहर लोगों को दूध पिलाया गया. साथ ही थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के RPS पद पर पदोन्नत होने पर नागरिकों ने उनका साफा पहनाकर सम्मान किया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 01, 2026, 01:15 PM IST | Updated: Jan 01, 2026, 01:15 PM IST

दारू नहीं, दूध से New Year 2026 की शुरुआत, चौमूं पुलिस की अनूठी पहल

Chaumu Police Nasha Mukti In New Year 2026: नए साल के जश्न में जहां अक्सर शराब और हुड़दंग की खबरें आती हैं, वहीं जयपुर के चौमूं से एक बेहद सकारात्मक तस्वीर सामने आई है. नववर्ष की पूर्व संध्या पर चौमूं पुलिस थाने के बाहर 'दारू नहीं, दूध से करें नए साल की शुरुआत'अभियान के तहत आमजन को केसरिया दूध पिलाया गया.इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे की गर्त से निकालकर स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना था.

नशे के खिलाफ प्रहार
थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने खुद आगे बढ़कर राहगीरों और स्थानीय लोगों को गर्म दूध वितरित किया. पुलिस की इस मुहिम ने समाज को यह कड़ा संदेश दिया कि खुशी मनाने के लिए नशे की जरूरत नहीं है.

इस कार्यक्रम में केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता,धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिकों ने हिस्सा लेकर पुलिस की इस मानवीय पहल की सराहना की.

SHO प्रदीप शर्मा का पदोन्नति पर सम्मान
यह कार्यक्रम चौमूं पुलिस के लिए दोहरी खुशी का मौका लेकर आया. इसी अवसर पर थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा का RPS (राजस्थान पुलिस सेवा) पद में प्रमोशन होने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. स्थानीय लोगों और गणमान्य नागरिकों ने थाना प्रभारी को साफा पहनाकर और माला अर्पण कर सम्मानित किया. लोगों ने उनके अब तक के कार्यकाल और जनता के बीच उनकी सक्रियता की जमकर प्रशंसा की.

नागरिकों की मौजूदगी
इस विशेष आयोजन में राम कुटिया आचार्य पंडित महेश शास्त्री, विप्र सेना जिला अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, सुरेश गोदारा, कवि पंडित पंकज सहित कन्हैयालाल सैनी और परमेश्वर शर्मा जैसे कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे. वक्ताओं ने कहा कि पुलिस का यह रूप समाज में विश्वास पैदा करता है और युवाओं को सही दिशा दिखाता है.

चौमूं पुलिस की इस पहल ने न केवल नए साल का स्वागत यादगार बनाया, बल्कि पुलिस और पब्लिक के बीच के रिश्तों को भी एक नई मिठास दी है.

