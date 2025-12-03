बंद होने वाली है जयपुर की चौपाटी! लोग आना बंद, दुकानें खाली, अब लीज पर देने की तैयारी

Jaipur News: जयपुर के लोगों को एक छत के नीचे लजीज भोजन मिल सके इस उद्देश्य 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार समय जयपुर में प्रताप नगर और मानसरोवर में चौपाटी की शुरुवात की थी लेकिन अब ये बंद होने की कगार पर है.

जयपुर चौपाटियों का उद्घाटन 01 नवंबर, 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था. करोड़ों रुपये की लागत से बनी चौपाटियों को जयपुर के लोगों के लिए इस लिए बनाया था कि एक छत के नीचे सभी लजीज व्यंजन मिल सके लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इन चौपाटियों को मेंटेन नहीं कर पाए.

अब ये चौपाटिया बंद होने के कगार पर है. यहां पर जयपुर के लोगों ने आना भी कम कर दिया है क्योंकि जब ये चौपाटी शुरू हुई थी तो लोगों को बुलाने के लिए तमाम मनोरंजन के साधन लगाएं थे लेकिन अब यहां पर सब बंद कर दिया गया. इस लिए अब लोगों ने आना कम कर दिया है. साथ ही जिन लोगों ने दुकानों को किराए पर लिया था वो दुकान बंद कर के जा चुके के मानसरोवर चौपाटी में 22 दुकान थी जिस में अब कुछ ही बची है.

हाउसिंग बोर्ड अब चौपाटियों के घाटे से बाहर आने के लिए लीज पर देने की तैयारी कर रहा है जल्द ही हाउसिंग बोर्ड चौपाटियों को लीज पर देगा इस की शुरुवात मानसरोवर चौपाटी से होगी.

