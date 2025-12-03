बंद होने वाली है जयपुर की चौपाटी! लोग आना बंद, दुकानें खाली, अब लीज पर देने की तैयारी

Jaipur News: जयपुर चौपाटियों का उद्घाटन 01 नवंबर, 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था. करोड़ों रुपये की लागत से बनी चौपाटियों को जयपुर के लोगों के लिए इस लिए बनाया था कि एक छत के नीचे सभी लजीज व्यंजन मिल सके लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इन चौपाटियों को मेंटेन नहीं कर पाए.
Trending Photos
Jaipur News: जयपुर के लोगों को एक छत के नीचे लजीज भोजन मिल सके इस उद्देश्य 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार समय जयपुर में प्रताप नगर और मानसरोवर में चौपाटी की शुरुवात की थी लेकिन अब ये बंद होने की कगार पर है.
जयपुर चौपाटियों का उद्घाटन 01 नवंबर, 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था. करोड़ों रुपये की लागत से बनी चौपाटियों को जयपुर के लोगों के लिए इस लिए बनाया था कि एक छत के नीचे सभी लजीज व्यंजन मिल सके लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इन चौपाटियों को मेंटेन नहीं कर पाए.
अब ये चौपाटिया बंद होने के कगार पर है. यहां पर जयपुर के लोगों ने आना भी कम कर दिया है क्योंकि जब ये चौपाटी शुरू हुई थी तो लोगों को बुलाने के लिए तमाम मनोरंजन के साधन लगाएं थे लेकिन अब यहां पर सब बंद कर दिया गया. इस लिए अब लोगों ने आना कम कर दिया है. साथ ही जिन लोगों ने दुकानों को किराए पर लिया था वो दुकान बंद कर के जा चुके के मानसरोवर चौपाटी में 22 दुकान थी जिस में अब कुछ ही बची है.
सवाल कुछ ही सालों में क्यों बंद होने की कगार पर पहुंची चौपाटी
जयपुर की चौपाटियों से हाउसिंग बोर्ड को हर महीने करीब 6 लाख का हो रहा है घाटा
लोगों ने आना कम किया,आधे से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं
शुरुआत में यहां लाइव बैंड और कई तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब सब बंद हो चुके हैं
हालत ये है कि हाउसिंग बोर्ड दुकानों का किराया तक वसूल नहीं कर पा रहा
हाउसिंग बोर्ड अब चौपाटियों को लीज पर देने की तैयारी में है, और इसकी शुरुआत मानसरोवर चौपाटी से की जाएगी.
हाउसिंग बोर्ड अब चौपाटियों के घाटे से बाहर आने के लिए लीज पर देने की तैयारी कर रहा है जल्द ही हाउसिंग बोर्ड चौपाटियों को लीज पर देगा इस की शुरुवात मानसरोवर चौपाटी से होगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!