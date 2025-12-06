जयपुर का ये बाजार है शॉपिंग के लिए बेस्ट , जहां आपको मिलेंगे केवल 100 रुपये में अच्छे जूते-चप्पल

Jaipur cheapest Market: आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के उस बाजार के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको आपकी जरूरत का सामना सस्ते दाम में मिल जाएगा.
Jaipur cheapest Market: ये सस्ता और अच्छा बाजार जयपुर में घाटगेट पर रविवार को लगता है. यहां अच्छा और सस्ता आपकी जरूरत का सामना आपको आसानी से मिल जाएगा.
जयपुर के संडे बाजार में खाने पीने के साथ कपड़े और घरेलू सामान काफी सस्ती दाम पर आपको मिल जाएगा. इस मार्केट में आपको आपकी रसोई से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान मिल जाएगा.
जयपुर घाटगेट पर लगने वाला संडे मार्केट काफी फेमस है. यहां जयपुर ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग सामना खरीदने आते हैं. इस बाजार में कपड़े काफी सस्ते मिलते हैं. यहां आपको 50 से 100 रुपये में अच्छी पैंट-शर्ट मिल जाएंगी.
इसके अलावा 100 रुपये में अच्छे जूते-चप्पल भी मिल जाएंगे. यहां जो लोग कपड़े लगाते हैं, उनका कहना है कि वह इतने सस्ते कपड़े अहमदाबाद, मुंबई, सूरत जैसे बड़े शहरों से लाते हैं और यहां लाकर सस्ते दामों पर बेचते हैं.
इस संडे मार्केट में किचन और घरेलू इस्तेमाल का सारा छोटा बड़ा सामान मिल जाएगा, वो भी काफी कम दाम पर. यहां आपको बर्तन, कॉस्मेटिक, सजावट, कपड़े, जूते, राशन आदि का सारा सामान मिल जाएगा.
इस संडे मार्केट में इतनी सारी दुकानें हैं कि पूरा बाजार घूमने में आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा. ये बाजार घाटगेट से सांगानेरी गेट तक हर रविवार को लगता है, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगा रहता है.
इस संडे मार्केट में लोगों की भीड़ सुबह से ही देखने को मिल जाएगी, जो शाम लगी रहती है इसके चलते गी इस बाजार को जयपुर का सबसे फेमस बाजार कहा जाता है.
