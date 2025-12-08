जयपुर का ये बाजार है बेस्ट , जहां आपको सस्ते दाम पर मिल जाएगा सारा जरूरत का सामान

Jaipur cheapest Market: ये बाजार जयपुर में मंगलवार को लगता है, ये मार्केट मुख्य रूप से सोडाला इलाके में लगता है, जो सिर्फ मंगलवार को ही खुलता है. यहां आपको नए फैशन के कपड़े, एक्सेसरीज और फुटवियर आसानी से मिल जाते हैं.

इस बाजार में आपको रेडीमेड कपड़ों, एक्सेसरीज और घरेलू सामान आसानी से मिल जाएगा. यहां पर आपकी जरूरत का सारा सामान आसानी से सस्ते दाम पर मिलता है. इस बाजार में आपको आपकी किचन के साथ घर में उपयोग होने वाला सारा सामान मिलता है.

यह मंगल बाजार सस्ते और ट्रेंडी कपड़े, एक्सेसरीज, जूतों, घर की सजावट के सामान और स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर काफी लोकप्रिय है, जहां ग्राहक मोलभाव करके अच्छी डील पा सकते हैं. ये बाजार बजट-फ्रेंडली शॉपिंग के लिए एक शानदार जगह है.

कुछ जगहों पर लगने वाले मंगल बाजारों में हस्तशिल्प, मसाले और स्थानीय खाद्य पदार्थ भी मिलते हैं. इसके अलावा, जयपुर में कई अन्य लोकप्रिय मार्केट हैं, जैसे जौहरी बाजार (आभूषणों के लिए) और बापू बाजार (जयपुरी वस्तुओं और कपड़ों के लिए) जो हर दिन खुले रहते हैं लेकिन 'मंगल बाजार' सोडाला वाला मंगलवार के लिए फेमस हैं.

इसके अलावा राजस्थान में अलवर शहर में मंगलवार को एक बड़ा साप्ताहिक बाजार लगता है, जो सस्ते कपड़ों, जूतों, और घरेलू सामान के लिए काफी प्रसिद्ध है. भरतपुर में भी मंगलवार को बाजार लगता है, जिसे ग्रामीण हाट या मंगल बाजार भी कहा जाता है. वहीं, जयपुर के कुछ स्थानीय इलाकों में भी मंगलवार को साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जैसे कि भांकरोटा में मंगल बाजार लगने लगता है.

बता दें कि ये बाजार अक्सर साप्ताहिक हाट होते हैं, जो हर सप्ताह एक निश्चित दिन लगते हैं और इनमें सस्ते कपड़े, सब्जियां, फल, जूते-चप्पल और घरेलू सामान मिलते हैं. सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित मंगलवार बाजार आमतौर पर अलवर में लगता है.

