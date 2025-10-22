Zee Rajasthan
जयपुर के चौमूं में दर्दनाक हादसा, थार ने दो बाइकों को मारी टक्कर, 4 की मौत

Chomu Accident News: राजस्थान में जयपुर के चौमूं इलाके से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 पर रामपुरा पुलिया के पास एक थार गाड़ी ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक महिला भी शामिल है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Oct 22, 2025, 08:27 AM IST | Updated: Oct 22, 2025, 08:27 AM IST

जयपुर के चौमूं में दर्दनाक हादसा, थार ने दो बाइकों को मारी टक्कर, 4 की मौत

Jaipur News: जयपुर के चौमूं इलाके से एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. राष्ट्रीय राजमार्ग NH-52 पर रामपुरा पुलिया के पास एक थार गाड़ी ने दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में एक महिला भी शामिल है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, थार की रफ्तार काफी तेज थी और टक्कर लगने के बाद दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद आस-पास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची चौमूं थाना पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया है.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त की जा रही है और थार वाहन के चालक की तलाश जारी है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच की जा रही है, फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

