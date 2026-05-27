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ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी

Jaipur Chomu Accident: जयपुर के चौमूं में NH-52 पर ट्रक और क्रूजर की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हैं. हादसे के बाद एक बच्चा लापता बताया जा रहा है. क्रूजर गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई.
 

Edited bySandhya YadavReported byPradeep kumar soni
Published: May 27, 2026, 08:34 AM|Updated: May 27, 2026, 08:34 AM
ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी
Image Credit: Jaipur Chomu Accident

Jaipur Chomu Accident: राजस्थान के जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर हाडौता पुलिया के पास ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भयावह था कि क्रूजर गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई. बताया जा रहा है कि क्रूजर गाड़ी महाराष्ट्र की थी और उसमें कई लोग सवार थे.

इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार एक छोटा बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है. दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही.

घटना की सूचना मिलने पर चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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