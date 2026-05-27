/ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी

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Jaipur Chomu Accident: जयपुर के चौमूं में NH-52 पर ट्रक और क्रूजर की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हैं. हादसे के बाद एक बच्चा लापता बताया जा रहा है. क्रूजर गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई.
Jaipur Chomu Accident: राजस्थान के जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर हाडौता पुलिया के पास ट्रक और क्रूजर गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भयावह था कि क्रूजर गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई. बताया जा रहा है कि क्रूजर गाड़ी महाराष्ट्र की थी और उसमें कई लोग सवार थे.
इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. जानकारी के अनुसार एक छोटा बच्चा अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है. दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही.
घटना की सूचना मिलने पर चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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