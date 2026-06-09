/Jaipur News: सालों पुराना जमीन विवाद हुआ खत्म, तहसीलदार की सूझबूझ से बना समझौता

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले के गोविंदगढ़ थाना इलाके के ढोढसर गांव के गांव बाढ़ावाली में वर्षों से लंबित भूमि विवाद को तहसीलदार विजय विश्नोई ने अपनी कार्यकुशलता से सुलझाया.

उपखंड अधिकारी न्यायालय चौमूं के आदेश की पालना में कृषि भूमि के विभिन्न खसरों पर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराई गई. कार्रवाई के दौरान कुछ समय के लिए विवाद की स्थिति बनी, लेकिन तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई की समझाइश और मध्यस्थता से दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद पत्थरगढ़ी की गई.

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सीमांकन की प्रक्रिया करवाई शुरू

तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करवाई. इस दौरान एक पक्ष के किसानों ने बड़े सीमेंट पोल लगाकर तारबंदी किए जाने पर आपत्ति जताई. किसानों का कहना था कि सीमांकन के लिए छोटे पत्थर लगाए जाएं, जिससे भविष्य में दोनों पक्षों के बीच विवाद और कटुता की स्थिति उत्पन्न न हो. विरोध के चलते कुछ समय के लिए माहौल तनाव पूर्ण हो गया.

स्थिति को देखते हुए तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई ने दोनों पक्षों को बैठाकर वार्ता की और न्यायालय के आदेशों की जानकारी देते हुए आपसी सहमति से समाधान निकालने का प्रयास किया. दोनों पक्षों की आपत्तियां सुनने और राजस्व अधिकारियों की मध्यस्थता के बाद सहमति का माहौल बना, जिसके बाद सीमांकन और पत्थरगढ़ी की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई.

राजस्व विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

सहमति बनने के बाद राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइश, सीमांकन और पत्थरगढ़ी की प्रक्रिया पूरी की. तहसीलदार विजयपाल बिश्नोई ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता न्यायालय के आदेशों की पालना के साथ राजस्व विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना है. उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के सहयोग से लंबे समय से लंबित विवाद का निस्तारण संभव हो सका और पूरी कार्रवाई पारदर्शिता और नियमानुसार कराई गई है.

पढ़िए जयपुर की एक और खबर

हरमाड़ा थाना पुलिस ने कृषि विभाग द्वारा सील किए गए गोदाम से खाद चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 180 कट्टे खाद, एक ट्रेलर और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

बरामद खाद की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई जा रही है. कृषि विभाग ने सीकर रोड स्थित एक अवैध गोदाम में संदिग्ध उर्वरक और कच्चा माल मिलने पर उसे सील किया था. इस संबंध में हरमाड़ा थाने में पहले से मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी.

इसी दौरान सूचना मिली कि सील तोड़कर गोदाम में रखे उर्वरक के कट्टे चोरी किए जा रहे हैं. जांच में सामने आया कि गोदाम से जुड़े मुनीम राजेश गुर्जर, कमलेश मीणा और मालिक निखिल शर्मा ने मुकदमे से बचने और माल को ठिकाने लगाने की साजिश रची.

आरोपियों ने रात के समय ट्रेलर की मदद से गोदाम का ताला तोड़कर खाद के कट्टे बाहर निकालने शुरू कर दिए. पुलिस की भनक लगते ही आरोपी ट्रेलर और मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर फरार हो गए. मामले में नामजद राजेश गुर्जर, कमलेश मीणा और गोदाम मालिक निखिल शर्मा अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.