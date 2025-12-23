Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्रिसमस पर जयपुर बनेगा जश्न का शहर! चर्च की शांति से मॉल की मस्ती तक दिखेगा खूबसूरत नजारा

Rajasthan News: गुलाबी नगरी जयपुर अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ त्योहारों के आधुनिक उल्लास के लिए भी जानी जाती है. क्रिसमस के अवसर पर यहां की रौनक देखते ही बनती है. यदि आप इस साल जयपुर में क्रिसमस मनाने की योजना बना रहे हैं, तो यहां धार्मिक शांति, किफायती मनोरंजन और शाही जश्न का एक बेहतरीन मिश्रण उपलब्ध है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 23, 2025, 04:16 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं कि कैसे अरावली ने राज्य को दो अलग दुनिया में दिया बदल!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि कैसे अरावली ने राज्य को दो अलग दुनिया में दिया बदल!

राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर से कांपा जनजीवन, कोहरे और सर्द हवाओं से और भी बढ़ेंगी मुश्किलें!

अरावली राजस्थान का वो जुरासिक पार्क, जहां कभी घूमा करते थे डायनासोर!
8 Photos
rajasthan quiz

अरावली राजस्थान का वो जुरासिक पार्क, जहां कभी घूमा करते थे डायनासोर!

राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में कोहरे से थमी रफ्तार, टोंक से सीकर तक ठिठुरन, विजिबिलिटी हुई शून्य

क्रिसमस पर जयपुर बनेगा जश्न का शहर! चर्च की शांति से मॉल की मस्ती तक दिखेगा खूबसूरत नजारा

Christmas Celebration 2025: क्रिसमस के वास्तविक सार का अनुभव करने के लिए जयपुर के ऐतिहासिक चर्च सबसे सुंदर स्थान हैं.सेंट जेवियर चर्च, यह जयपुर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित चर्चों में से एक है. यहां क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाला मिडनाइट मास (आधी रात की प्रार्थना) एक दिव्य और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है. कैथेड्रल ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन, यहां की विशेष सजावट और कैरोल गायन पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

मॉल और स्थानीय बाजार
यदि आप कम खर्च में शानदार माहौल चाहते हैं, तो जयपुर के मॉल आपके लिए बेस्ट हैं.

WTP और जीटी मॉल
वर्ल्ड ट्रेड पार्क और गौरव टॉवर (GT) में क्रिसमस कार्निवल की धूम रहती है. विशाल क्रिसमस ट्री, रंग-बिरंगी लाइटें, सांता परेड और लाइव म्यूजिक परफॉरमेंस यहां के माहौल को जादुई बना देते हैं.

फन किंगडम बच्चों के साथ समय बिताने के लिए यह स्थान किफायती और मजेदार है, जहां खास तौर पर क्रिसमस थीम आधारित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. बापू बाजार स्थानीय बाजारों में घूमना और क्रिसमस की लाइटिंग देखना भी एक अलग ही अहसास देता है.

थीम सेलिब्रेशन
जो लोग कुछ हटकर या शाही अंदाज में जश्न मनाना चाहते हैं, उनके लिए भी जयपुर में विकल्पों की कमी नहीं है. जैसे - यहां राजस्थानी संस्कृति के बीच क्रिसमस मनाया जाता है. पारंपरिक लोक नृत्य और राजस्थानी व्यंजनों के साथ सांता का मिलना एक अनोखा संगम पेश करता है.रामबाग पैलेस और फेयरमोंट जैसे लग्जरी होटल्स में शानदार 'क्रिसमस ईव डिनर' और विशेष पार्टियां आयोजित की जाती हैं.

जयपुर में क्रिसमस मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शाम की शुरुआत किसी चर्च की प्रार्थना से करें, फिर दोस्तों के साथ मॉल के कार्निवल का आनंद लें और अंत में किसी अच्छे कैफे या रिसॉर्ट में डिनर करें. यहां की धार्मिकता, मस्ती और राजस्थानी मेहमाननवाजी आपके क्रिसमस को यादगार बना देगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news