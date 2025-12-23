क्रिसमस पर जयपुर बनेगा जश्न का शहर! चर्च की शांति से मॉल की मस्ती तक दिखेगा खूबसूरत नजारा

Christmas Celebration 2025: क्रिसमस के वास्तविक सार का अनुभव करने के लिए जयपुर के ऐतिहासिक चर्च सबसे सुंदर स्थान हैं.सेंट जेवियर चर्च, यह जयपुर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित चर्चों में से एक है. यहां क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाला मिडनाइट मास (आधी रात की प्रार्थना) एक दिव्य और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है. कैथेड्रल ऑफ द इमैक्युलेट कंसेप्शन, यहां की विशेष सजावट और कैरोल गायन पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

मॉल और स्थानीय बाजार

यदि आप कम खर्च में शानदार माहौल चाहते हैं, तो जयपुर के मॉल आपके लिए बेस्ट हैं.

WTP और जीटी मॉल

वर्ल्ड ट्रेड पार्क और गौरव टॉवर (GT) में क्रिसमस कार्निवल की धूम रहती है. विशाल क्रिसमस ट्री, रंग-बिरंगी लाइटें, सांता परेड और लाइव म्यूजिक परफॉरमेंस यहां के माहौल को जादुई बना देते हैं.

फन किंगडम बच्चों के साथ समय बिताने के लिए यह स्थान किफायती और मजेदार है, जहां खास तौर पर क्रिसमस थीम आधारित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. बापू बाजार स्थानीय बाजारों में घूमना और क्रिसमस की लाइटिंग देखना भी एक अलग ही अहसास देता है.

थीम सेलिब्रेशन

जो लोग कुछ हटकर या शाही अंदाज में जश्न मनाना चाहते हैं, उनके लिए भी जयपुर में विकल्पों की कमी नहीं है. जैसे - यहां राजस्थानी संस्कृति के बीच क्रिसमस मनाया जाता है. पारंपरिक लोक नृत्य और राजस्थानी व्यंजनों के साथ सांता का मिलना एक अनोखा संगम पेश करता है.रामबाग पैलेस और फेयरमोंट जैसे लग्जरी होटल्स में शानदार 'क्रिसमस ईव डिनर' और विशेष पार्टियां आयोजित की जाती हैं.

जयपुर में क्रिसमस मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शाम की शुरुआत किसी चर्च की प्रार्थना से करें, फिर दोस्तों के साथ मॉल के कार्निवल का आनंद लें और अंत में किसी अच्छे कैफे या रिसॉर्ट में डिनर करें. यहां की धार्मिकता, मस्ती और राजस्थानी मेहमाननवाजी आपके क्रिसमस को यादगार बना देगी.

