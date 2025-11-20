Jaipur Cime News: जयपुर में बेखौफ लुटेरों का खतरनाक खेल, रात 2 बजे सुनार की दुकान पर अटैक, आधे घंटे में खाली कर दी ज्वैलरी शॉप!

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट का मामला सामने आया है. जहाँ ताला तोड़कर नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे और लाखों रुपए के गहने चुराकर ले गए. सिक्योरिटी गार्ड्स आए तो उनके हाथ-पैर बांधकर भाग निकले. मामला माणक चौक थाना क्षेत्र का मंगलवार देर रात का है. CCTV फुटेज के आधार पर नकाबपोश बदमाशों की तलाश की जा रही है.
Jaipur Cime News: राजधानी के बीचों-बीच मंगलवार देर रात बड़ी लूट की वारदात ने सभी को चौंका दिया. माणक चौक थाना क्षेत्र के हल्दियों के रास्ते स्थित सिद्धी विनायक कॉम्पलेक्स में श्री गजानंद ज्वैलर्स की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया. ताला तोड़कर अंदर घुसे लुटेरों ने करीब 40 किलोग्राम चांदी के गहने लूट लिए और तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को बंधक बनाकर फरार हो गए.
रात करीब 2:15 बजे तीन नकाबपोश बदमाश पड़ोसी बिल्डिंग की जाली तोड़कर कॉम्पलेक्स में दाखिल हुए. पहले एक गार्ड को गार्ड रूम में बंद किया, फिर लोहे के औजारों से ज्वैलर्स की दुकान का शटर और ताला तोड़ा. करीब आधे घंटे तक दुकान के अंदर रहे और चांदी के गहने प्लास्टिक की बोरियों में भर लिए.
आवाज सुनकर जब दूसरा और तीसरा सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे तो बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. मारपीट की, हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए, मोबाइल छीनकर दुकान के अंदर फेंक दिए और एक गार्ड को बाथरूम में बंद कर दिया. इसके बाद आराम से लूट का माल लेकर फरार हो गए.
सुबह 4:30 बजे मिली लूट की खबर
बदमाशों के जाने के बाद गार्ड्स ने किसी तरह रस्सियां खोलकर खुद को आजाद किया और सुबह करीब 4:30 बजे माणक चौक थाने पहुंचकर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई.
CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
कॉम्पलेक्स के CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीनों नकाबपोश बदमाश भारी-भरकम प्लास्टिक की बोरियां घसीटते हुए बाहर निकल रहे हैं. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि करीब 40 किलोग्राम चांदी लूटी गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपये में है.पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. इलाके में लूट की इस सनसनीखेज वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है. पुलिस अब कॉम्पलेक्स की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर रही है.
