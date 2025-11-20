Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur Cime News: जयपुर में बेखौफ लुटेरों का खतरनाक खेल, रात 2 बजे सुनार की दुकान पर अटैक, आधे घंटे में खाली कर दी ज्वैलरी शॉप!

Rajasthan Crime: राजधानी जयपुर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट का मामला सामने आया है. जहाँ ताला तोड़कर नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे और लाखों रुपए के गहने चुराकर ले गए. सिक्योरिटी गार्ड्स आए तो उनके हाथ-पैर बांधकर भाग निकले. मामला माणक चौक थाना क्षेत्र का मंगलवार देर रात का है. CCTV फुटेज के आधार पर नकाबपोश बदमाशों की तलाश की जा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Nov 20, 2025, 08:56 AM IST | Updated: Nov 20, 2025, 08:56 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में सोने के दाम ने फिर मारी उछाल, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस
5 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में सोने के दाम ने फिर मारी उछाल, चांदी के भी बढ़े भाव, जानें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान में भीषण ठंड की ग्रैंड एंट्री, माउंट आबू में 0 डिग्री के नीचे गिरा पारा, शेखावाटी से लेकर अजमेर-बीकानेर में भी ठिठुरन का कहर
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भीषण ठंड की ग्रैंड एंट्री, माउंट आबू में 0 डिग्री के नीचे गिरा पारा, शेखावाटी से लेकर अजमेर-बीकानेर में भी ठिठुरन का कहर

जलेबी का भाई है भीलवाड़ा की ये मिठाई, त्यौहार इसके बिना अधूरा!
6 Photos
Bhilwara ka murka

जलेबी का भाई है भीलवाड़ा की ये मिठाई, त्यौहार इसके बिना अधूरा!

राजस्थान के इस जिले में खाली हैं 300 से ज्यादा प्लॉट, निलामी के जरिए होगा आवंटन
7 Photos
jaisalmer news

राजस्थान के इस जिले में खाली हैं 300 से ज्यादा प्लॉट, निलामी के जरिए होगा आवंटन

Jaipur Cime News: जयपुर में बेखौफ लुटेरों का खतरनाक खेल, रात 2 बजे सुनार की दुकान पर अटैक, आधे घंटे में खाली कर दी ज्वैलरी शॉप!

Jaipur Cime News: राजधानी के बीचों-बीच मंगलवार देर रात बड़ी लूट की वारदात ने सभी को चौंका दिया. माणक चौक थाना क्षेत्र के हल्दियों के रास्ते स्थित सिद्धी विनायक कॉम्पलेक्स में श्री गजानंद ज्वैलर्स की दुकान पर नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया. ताला तोड़कर अंदर घुसे लुटेरों ने करीब 40 किलोग्राम चांदी के गहने लूट लिए और तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स को बंधक बनाकर फरार हो गए.

रात करीब 2:15 बजे तीन नकाबपोश बदमाश पड़ोसी बिल्डिंग की जाली तोड़कर कॉम्पलेक्स में दाखिल हुए. पहले एक गार्ड को गार्ड रूम में बंद किया, फिर लोहे के औजारों से ज्वैलर्स की दुकान का शटर और ताला तोड़ा. करीब आधे घंटे तक दुकान के अंदर रहे और चांदी के गहने प्लास्टिक की बोरियों में भर लिए.

आवाज सुनकर जब दूसरा और तीसरा सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे तो बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. मारपीट की, हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए, मोबाइल छीनकर दुकान के अंदर फेंक दिए और एक गार्ड को बाथरूम में बंद कर दिया. इसके बाद आराम से लूट का माल लेकर फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सुबह 4:30 बजे मिली लूट की खबर

बदमाशों के जाने के बाद गार्ड्स ने किसी तरह रस्सियां खोलकर खुद को आजाद किया और सुबह करीब 4:30 बजे माणक चौक थाने पहुंचकर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई.

CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

कॉम्पलेक्स के CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीनों नकाबपोश बदमाश भारी-भरकम प्लास्टिक की बोरियां घसीटते हुए बाहर निकल रहे हैं. पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि करीब 40 किलोग्राम चांदी लूटी गई है, जिसकी कीमत लाखों रुपये में है.पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. इलाके में लूट की इस सनसनीखेज वारदात से व्यापारियों में दहशत का माहौल है. पुलिस अब कॉम्पलेक्स की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSirohi Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news