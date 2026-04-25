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जयपुर नगर निगम चुनाव, 24.18 लाख वोटर्स तैयार, अब सिर्फ तारीख का इंतजार

Jaipur News: राजधानी जयपुर में नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. वोटर लिस्ट अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें कुल 24.18 लाख मतदाता शामिल हैं. हालांकि, चुनाव की तारीख अभी भी घोषित नहीं की गई है और इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: Apr 25, 2026, 08:15 AM|Updated: Apr 25, 2026, 08:15 AM
जयपुर नगर निगम चुनाव, 24.18 लाख वोटर्स तैयार, अब सिर्फ तारीख का इंतजार
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Rajasthan Election: जयपुर शहरी सरकार की सियासत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है…चुनाव की तारीख भले तय नहीं हुई हो, लेकिन तस्वीर साफ होने लगी है. शहर की सरकार चुनने के लिए 24 लाख से ज्यादा वोटर्स तैयार हैं. दिलचस्प बात ये है कि इसी जयपुर में एक ऐसा वार्ड भी है जहां 5 हजार से कम मतदाता हैं, तो कहीं 30 हजार से ज्यादा वोटर्स वाला वार्ड भी मौजूद है. राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है… यानी अब मैदान सज चुका है, बस चुनावी बिगुल बजना बाकी है.


VO-1-राजधानी जयपुर में नगर निगम चुनाव की तैयारियां कागजों पर पूरी हो चुकी हैं. लेकिन चुनाव की तारीख अब भी तय नहीं है. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसने शहर की राजनीतिक तस्वीर और दिलचस्प बना दी है. आंकड़े बताते हैं कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो 24 लाख 18 हजार 272 मतदाता जयपुर की ‘शहरी सरकार’ चुनने के लिए तैयार हैं. 150 वार्डों में फैली इस वोटर लिस्ट में 12 लाख 56 हजार 325 पुरुष, 11 लाख 61 हजार 856 महिला और 91 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा वोटर्स की संख्या में भारी अंतर को लेकर है. कहीं 5 हजार से भी कम मतदाता हैं, तो कहीं 30 हजार से ज्यादा. दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए मार्च में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी. उस समय जयपुर में कुल 25 लाख 44 हजार 506 वोटर्स दर्ज थे. इसके बाद दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी हुई और फाइनल लिस्ट में 1 लाख 26 हजार 234 नाम हट गए. यानी साफ है कि इस बार लिस्ट को पहले से ज्यादा सख्ती के साथ अपडेट किया गया है.


VO-2-अब नजर डालें वार्डवार स्थिति पर, तो तस्वीर और भी रोचक हो जाती है. वार्ड संख्या 93 में सिर्फ 4,810 मतदाता हैं. जो पूरे शहर में सबसे कम है. वहीं वार्ड संख्या 26 में 30 हजार 103 वोटर्स के साथ यह सबसे बड़ा वार्ड बनकर सामने आया है. यानी एक ही शहर में मतदाताओं का यह अंतर चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है. केवल इतना ही नहीं 150 में से 8 वार्ड ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 10 हजार से भी कम है. इनमें वार्ड 30, 31, 93, 102, 121, 131, 144 और 150 शामिल हैं. दूसरी ओर 29 वार्ड ऐसे हैं जहां 20 हजार से ज्यादा वोटर्स हैं. इसमें से वार्ड संख्या 26 ऐसा है, जिसमें वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा यानी 30 हजार से भी अधिक है. वोटर संख्या के लिहाज से ये वार्ड सबसे बड़ा है. इसके अलावा वार्ड संख्या 2, 4, 13, 17, 25, 37 से 39, 49, 50, 58, 59, 62, 67, 69, 70, 90, 99, 101, 109, 113, 114, 133, 135, 136, 142, 143 और वार्ड संख्या 147 ऐसे है जहां वोटर्स की संख्या 20 हजार से ज्यादा है.


बहरहाल, विशेषज्ञ मानते हैं कि वोटर्स की संख्या में यह असमानता चुनावी रणनीति पर सीधा असर डालती है. छोटे वार्डों में व्यक्तिगत संपर्क और स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं, जबकि बड़े वार्डों में संगठित चुनाव प्रबंधन और व्यापक प्रचार की जरूरत पड़ती है. ऐसे में उम्मीदवारों को हर वार्ड के हिसाब से अलग रणनीति बनानी होगी.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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