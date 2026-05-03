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कागज़ों में क्लीन पिंकसिटी, सड़कों पर डर्टी जयपुर, शहरों को मिला वार्निंग सिग्नल

Jaipur News: स्वच्छता रैंकिंग सुधारने की तैयारी के बीच जयपुर की सड़कों पर कचरे का सच सामने है. 309 निकायों में इन-हाउस ऑडिट लागू हुआ है, लेकिन असली चुनौती लोगों की आदत और जमीनी सफाई सुधारने की है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 03, 2026, 12:49 PM|Updated: May 03, 2026, 12:49 PM
कागज़ों में क्लीन पिंकसिटी, सड़कों पर डर्टी जयपुर, शहरों को मिला वार्निंग सिग्नल
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: एक तरफ देशभर में स्वच्छता की रैंकिंग सुधारने की होड़, दूसरी तरफ राजधानी जयपुर की सड़कों पर बिखरा सच. फाइलों में ‘टॉप परफॉर्मर’ बनने की तैयारी है, लेकिन हकीकत में कचरे के ढेर अब भी सिस्टम को आईना दिखा रहे हैं. स्वायत्त शासन विभाग ने इस बार सख्ती दिखाते हुए सभी 309 नगर निकायों में ‘इन-हाउस ऑडिट’ का फॉर्मूला लागू किया है. मकसद साफ है. कमियां पकड़ो, सुधार करो और रैंकिंग में छलांग लगाओ. लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऑडिट से शहर चमक जाएगा. राजधानी होने के चलते जयपुर पर इस बार खास नजर है. केंद्र की टीम कभी भी सर्वे के लिए दस्तक दे सकती है.

309 निकायों को अलर्ट मोड पर रखा
पिछली बार राजस्थान उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था, इसलिए इस बार 309 निकायों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कलेक्शन, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं. स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के जरिए लोगों को भी इस ‘स्वच्छता मिशन’ में जोड़ा जा रहा है. इस बार विभाग ने ‘इन-हाउस ऑडिट’ को हथियार बनाया है. हर निकाय को खुद अपनी कमियां ढूंढनी हैं. लेकिन जमीन पर सवाल वही क्या खुद की जांच से खुद में सुधार होगा. लेकिन जयपुर की तस्वीर इस तैयारी से अलग नजर आती है. यहां संसाधनों की कमी नहीं. नगर निगम के पास गाड़ियां हैं, स्टाफ है, प्लान है. लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे छुट्टी पर है. घर-घर कचरा संग्रहण की योजना को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन गीला-सूखा कचरा अलग करने की आदत अब भी नहीं बन पाई. दो पार्ट वाले हूपर में भी कचरा “मिक्स एंड मैच” ही हो रहा है.

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आम पब्लिक की आदतें ही रैंकिंग तय करेगी

1-आमजन की राय से शहर की रैंकिंग सीधे प्रभावित होगी. इसके लिए सर्वेक्षण के अलावा राउंड-द-ईयर डिजिटल फीडबैक लिया जाएगा.
2-सर्वे टीम घर, दुकान, कॉलोनी में जाकर लोगों से फीडबैक लेगी, आमजन की प्रतिक्रिया सीधे अंक तय करेगी.

3-शहर की सफाई के दावों को जनता से कन्फर्म कराया जाएगा. यदि जमीनी हकीकत अलग हुई तो शहर के अंक कटेंगे.
4-शिकायत प्रणाली (जैसे हेल्पलाइन या ऐप) पर दर्ज मामलों का भी मूल्यांकन होगा, शिकायतें सुधार का आधार बनेंगी.

5-स्कूलों और समाज में स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलेगा. जनता का व्यवहार भी अब सर्वे का हिस्सा है.

ये करना होगा.
-कचरे को घर और संस्थानों के स्तर पर ही अलग-अलग करना अनिवार्य रहेगा. नियम तोड़ने पर यूजर चार्ज और जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही बड़े कचरा उत्पादकों को भी तय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.

-सभी निकायों को रंग आधारित कचरा पात्र (कलर कोडिंग) का उपयोग जरूरी. इसके साथ ही आइईसी गतिविधियों के जरिए लोगों को नए नियमों के बारे में जागरूक करेंगे.
-''रिड्यूस, रिसाइकिल और रियूज'' मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी

यूं रहा था पिछला स्वच्छ सर्वेक्षण का रिजल्ट

10 लाख से अधिक आबादी
ग्रेटर नगर निगम, जयपुरः 16वीं रैंक

हेरिटेज नगर निगम, जयपुरः 20वीं रैंक (दोनों निगम एक होने से पहले)
टॉप पांच बिग सिटी (3 लाख-10 लाख आबादी)
उदयपुरः 13वीं रैंक,बीकानेर: 48वीं रैंक
भीलवाड़ा: 53वीं रैंक,अलवरः 54वीं रैंक
जोधपुर-उत्तरः 56वीं रैंक
मीडियम सिटी-सीकर (50 हजार से तीन लाख): 95वीं रैंक

शहर के सड़क किनारे कचरे के ढेर आम दृश्य है. कई इलाकों में लिटरबिन भरे पड़े हैं. जिन्हें समय पर खाली नहीं किया जा रहा. घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था पिछले नौ सालों से चल रही है. लेकिन गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण आज भी सपना बना हुआ है. हर घर से एक ही डस्टबिन निकलता है और कचरा सीधे हूपर में डाल दिया जाता है. जहां ‘सेग्रीगेशन’ की पूरी प्रक्रिया दम तोड़ देती है. दरअसल, समस्या सिर्फ सिस्टम की नहीं, आदतों की भी है. लोग कचरे को अलग-अलग करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो वहीं निगम इस पर सख्ती नहीं दिखा पा रहा. नतीजा संसाधन होने के बावजूद आउटपुट कमजोर है. इस महीने के पहले पखवाड़े में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जयपुर का दौरा कर सकती है. ऐसे में शहर के सामने बड़ी चुनौती है क्या वह अपनी ‘कागजी सफाई’ को जमीन पर उतार पाएगा.

बहरहाल,क्या इस बार जयपुर ‘कागज़ी स्वच्छता’ से निकलकर असली सफाई की मिसाल बनेगा. या फिर सर्वे टीम के आने से पहले ही ‘मेकअप क्लीनिंग’ तक सीमित रह जाएगा. अब नजरें आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण पर टिकी हैं… देखना ये होगा कि जयपुर कागजों से निकलकर जमीन पर कितनी सफाई दिखा पाता है… क्योंकि इस बार सिर्फ सिस्टम नहीं, शहरवासियों की जिम्मेदारी भी परीक्षा में है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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