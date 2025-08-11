Zee Rajasthan
Jaipur Bomb Threat News: जयपुर के CMO को बम से उड़ाने की धमकी, थ्रेट सुन पुलिस के खड़े हुए कान, झुंझनु से आई थी कॉल!

Jaipur Bomb Threat News: जयपुर के सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी! पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर, सीएमओ परिसर में सघन तलाशी अभियान जारी. एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम जांच में जुटी हुई है. फिलहाल, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vinay Pant
Published: Aug 11, 2025, 14:16 IST | Updated: Aug 11, 2025, 14:16 IST

Jaipur Bomb Threat News: जयपुर के CMO को बम से उड़ाने की धमकी, थ्रेट सुन पुलिस के खड़े हुए कान, झुंझनु से आई थी कॉल!

Jaipur Bomb Threat News: जयपुर के सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. धमकी भरा कॉल करीब 12:40 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में आया था, जिसके बाद अशोक नगर थाने को सूचना दी गई. शुरुआती जांच में पता चला है कि धमकी का कॉल झुंझुनूं से आया था.

तलाशी अभियान और सुरक्षा व्यवस्था
सीएमओ परिसर के अंदर और बाहर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एटीएस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड शामिल हैं. पुलिस अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां सीएमओ की सुरक्षा को लेकर चौकस हैं, क्योंकि सीएमओ की सुरक्षा हमेशा चाक-चौबंद रहती है. फिलहाल, पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

मामला दर्ज और संदिग्ध की पहचान
विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि सिटी कंट्रोल रूम विधायकपुरी थाना इलाके में पड़ता है. पुलिस ने धमकी भरे कॉल के नंबर की पहचान कर ली है और संदिग्ध को झुंझुनूं में हिरासत में लेने की खबर है. पुलिस अधिकारी इसे किसी सिरफिरे की करतूत मान रहे हैं.

पुलिस की कार्रवाई
अशोक नगर SHO कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि धमकी भरे कॉल की जांच की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. पुलिस ने सीएमओ परिसर का कोना-कोना खंगाल लिया है, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

