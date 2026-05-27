/जयपुर में CNG का बड़ा झटका! रातों-रात बढ़े दाम, वाहन चालकों की बढ़ी टेंशन

राज्य चुनें
Jaipur CNG Price Hike: जयपुर में CNG की कीमत 1.59 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है. नई दर के अनुसार अब CNG 96 रुपये किलो मिलेगी. बढ़ी कीमतों का असर ऑटो, टैक्सी, निजी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है.
Jaipur CNG Price Hike: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीएनजी उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. नई दरों के अनुसार शहर में सीएनजी अब 94.41 रुपये प्रति किलो की जगह 96 रुपये प्रति किलो मिलेगी. बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू होंगी.
वाहन चालकों की बढ़ेगी चिंता
सीएनजी की कीमत में 1.59 रुपये प्रति किलो की वृद्धि होने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने की संभावना है. खास तौर पर वे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे जो रोजाना सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ऑपरेटर और निजी कार उपयोगकर्ताओं के मासिक खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है.
ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी असर संभव
ईंधन कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है. सीएनजी पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों की परिचालन लागत बढ़ने से किराए और परिवहन सेवाओं की दरों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. इससे माल परिवहन और दैनिक यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.
लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से आमजन परेशान
पिछले कुछ समय से पेट्रोल, डीजल और अब सीएनजी के दामों में हो रही वृद्धि ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. लोग पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे हैं, ऐसे में ईंधन खर्च बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो इसका असर रोजमर्रा के खर्चों पर भी दिखाई दे सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!