Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में CNG का बड़ा झटका! रातों-रात बढ़े दाम, वाहन चालकों की बढ़ी टेंशन

जयपुर में CNG का बड़ा झटका! रातों-रात बढ़े दाम, वाहन चालकों की बढ़ी टेंशन

Jaipur CNG Price Hike: जयपुर में CNG की कीमत 1.59 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है. नई दर के अनुसार अब CNG 96 रुपये किलो मिलेगी. बढ़ी कीमतों का असर ऑटो, टैक्सी, निजी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ सकता है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 27, 2026, 06:20 AM|Updated: May 27, 2026, 06:20 AM
जयपुर में CNG का बड़ा झटका! रातों-रात बढ़े दाम, वाहन चालकों की बढ़ी टेंशन
Image Credit: jaipur cng price hike new rates 96 per kg

Jaipur CNG Price Hike: राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीएनजी उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद अब सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है. नई दरों के अनुसार शहर में सीएनजी अब 94.41 रुपये प्रति किलो की जगह 96 रुपये प्रति किलो मिलेगी. बढ़ी हुई कीमतें कल से लागू होंगी.

वाहन चालकों की बढ़ेगी चिंता

Add Zee News as a Preferred Source

सीएनजी की कीमत में 1.59 रुपये प्रति किलो की वृद्धि होने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने की संभावना है. खास तौर पर वे लोग ज्यादा प्रभावित होंगे जो रोजाना सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ऑपरेटर और निजी कार उपयोगकर्ताओं के मासिक खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है.

ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी असर संभव

ईंधन कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है. सीएनजी पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों की परिचालन लागत बढ़ने से किराए और परिवहन सेवाओं की दरों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है. इससे माल परिवहन और दैनिक यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों से आमजन परेशान

पिछले कुछ समय से पेट्रोल, डीजल और अब सीएनजी के दामों में हो रही वृद्धि ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है. लोग पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे हैं, ऐसे में ईंधन खर्च बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईंधन कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो इसका असर रोजमर्रा के खर्चों पर भी दिखाई दे सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

Nautapa: 45 डिग्री की गर्मी में फोन-लैपटॉप ओवरहीट? भूलकर भी न करें ये गलतियां

सावधान! राजस्थान के इस इलाके में कल जलापूर्ति रहेगी ठप, बिल्कुल भी नहीं आएगा पानी

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

बाबूलाल कटारा से 50 लाख में खरीदा पेपर, फिर घर में बच्चों को रटाया… SI भर्ती में सनसनीखेज खुलासा

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

जयपुर में CNG का बड़ा झटका! रातों-रात बढ़े दाम, वाहन चालकों की बढ़ी टेंशन

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई कार, तीन की मौत, एक घायल

राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Jhunjhunu: बकरा ईद से पहले तस्करी का बड़ा खेल, मुंह बांधकर कंटेनर में भर रखे थे ऊंट!

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

राजस्थान की 50 डिग्री की गर्मी में भी छिपा है करोड़ों का खेल! फ्री बिजली के साथ होगी लाखों की बचत

पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

क्या आपको पता है जून में कब लगेगा खाटू श्याम जी मेला?

जयपुर, अलवर, भरतपुर से लेकर धौलपुर समेत इन शहरों में होगी बारिश! IMD ने जारी किया अलर्ट

चूरू SP ऑफिस बना ‘क्राइम स्पॉट’, फरियादी प्रेमी जोड़े पर हमला, युवती का किडनैप

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

'पापा रोज मम्मी को मारते थे…' अनु मीणा के बेटे के खुलासे से दहल गया राजस्थान

बड़ा फैसला: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर हाईकोर्ट का आया तगड़ा आदेश, याचिकाएं खारिज!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

Rajasthan Weather Update
2

प्रदीप माहिच केस: पीड़ित परिवार से मिले विनोद जाखड़, बोले- युवाओं का सिस्टम से उठ चुका भरोसा

Jhunjhunu news
3

Rajasthan News: बाड़मेर में 50°C के टॉर्चर के बीच गायों के लिए बना कूलिंग वार्ड, 24 घंटे चल रहे किंग साइज कूलर

Barmer News
4

70% प्रॉपर्टी अनु के नाम थी, फिर भी ब्लैकमेल! गौतम मीणा ने बताया 7 अप्रैल की पूरी घटना का राज

Rajasthan Crime
5

गहलोत राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला, अब बीजेपी सुधार रही जल व्यवस्था, मंत्री जोगाराम पटेल का तीखा हमला

Rajasthan News