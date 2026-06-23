/300 करोड़ का कोचिंग हब खाली, जयपुर की असुरक्षित इमारतों में चल रही कोचिंग पर सरकार सख्त

Jaipur News: राजधानी जयपुर में करीब 1200 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जहां डेढ़ लाख से अधिक विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. छात्र और अभिभावक बेहतर भविष्य की उम्मीद में इन संस्थानों में मोटी फीस जमा करते हैं, लेकिन कई स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

रियलिटी चेक में सामने आई फायर सेफ्टी की कमजोर तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

जी मीडिया द्वारा किए गए रियलिटी चेक के दौरान कई कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की पड़ताल की गई. कुछ जगहों पर फायर फाइटिंग सिस्टम तो मौजूद मिला, लेकिन वहां तैनात कर्मचारियों को उसके संचालन की पूरी जानकारी नहीं थी. एक संस्थान में तो कई प्रयासों के बाद कर्मचारी खतरे का अलार्म चालू कर पाया. इससे आपात स्थिति में सुरक्षा प्रबंधन की वास्तविक स्थिति सामने आ गई.

संकरे रास्ते बने बड़ी चिंता का कारण

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि कई कोचिंग संस्थानों तक पहुंचने के रास्ते बेहद संकरे हैं. ऐसी स्थिति में यदि कोई दुर्घटना या आगजनी की घटना होती है तो बड़ी संख्या में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कई संस्थानों के पास पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली.

गोपालपुरा क्षेत्र में और भी चिंताजनक हालात

जी मीडिया की टीम ने गोपालपुरा क्षेत्र के कई कोचिंग संस्थानों का भी निरीक्षण किया. यहां बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं. कई भवनों में सीढ़ियां इतनी संकरी मिलीं कि दो लोग एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जा सकते. विशेषज्ञों के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसे ढांचे गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं.

इसके अलावा कई स्थानों पर बिजली के खुले तार भी दिखाई दिए, जो सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े करते हैं. ऐसे हालात किसी भी संभावित दुर्घटना के खतरे को बढ़ा सकते हैं.

नगर निगम की टीम को भी करनी पड़ी मशक्कत

रियलिटी चेक के दौरान जयपुर नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंची. अधिकारियों को कई इमारतों के भीतर जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि सीढ़ियां बेहद संकरी थीं और एक समय में केवल एक व्यक्ति ही अंदर प्रवेश कर सकता था. इससे यह सवाल उठ रहा है कि वर्षों से ऐसे स्थानों पर कोचिंग संस्थानों का संचालन कैसे हो रहा है.

रिपोर्ट के बाद शुरू हुई कार्रवाई

रियलिटी चेक के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और कुछ कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई. सुरक्षा मानकों की जांच के साथ आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

300 करोड़ का कोचिंग हब अब भी खाली

जयपुर के प्रताप नगर में कोचिंग संस्थानों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से कोचिंग हब का निर्माण किया गया था. यह परियोजना वर्ष 2023 में पूरी हो गई थी, लेकिन अपेक्षित संख्या में संस्थान वहां स्थानांतरित नहीं हुए. उपलब्ध 224 कोचिंग स्पेस में से केवल 14 कोचिंग संस्थानों ने ही जगह खरीदी है.

सरकार ने दिए सख्त संकेत

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि सरकार लगातार संस्थानों को कोचिंग हब में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कई संस्थान इसके लिए तैयार नहीं हैं.

मंत्री ने स्पष्ट किया कि असुरक्षित स्थानों पर संचालित कोचिंग संस्थानों को सुरक्षित स्थानों या कोचिंग हब में शिफ्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. पहले समझाइश दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है.