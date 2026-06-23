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क्या जयपुर में मंडरा रहा है बड़ा खतरा? 45 कोचिंग सेंटर बिना फायर NOC के संचालित, कई पर चस्पा नोटिस गया सील

Jaipur News: लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में फायर सेफ्टी की बड़ी लापरवाही सामने आई है. 139 कोचिंग सेंटरों की जांच में 45 बिना फायर एनओसी मिले, जबकि 1250 से ज्यादा इमारतें भी नियमों का पालन नहीं कर रहीं. छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jun 23, 2026, 01:27 PM|Updated: Jun 23, 2026, 01:27 PM
क्या जयपुर में मंडरा रहा है बड़ा खतरा? 45 कोचिंग सेंटर बिना फायर NOC के संचालित, कई पर चस्पा नोटिस गया सील
Image Credit: aipur News

Jaipur News: लखनऊ में हाल ही में सामने आए कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने देशभर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस घटना के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में सामने आया है कि कई कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हैं.

एक दरवाजा, हजारों छात्रों की सुरक्षा दांव पर

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जयपुर के कई कोचिंग संस्थानों में हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. कई इमारतों में केवल एक ही प्रवेश और निकास मार्ग है. आग जैसी स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती बन सकता है.

बेसमेंट में कोचिंग, इमरजेंसी रास्तों का अभाव

जांच में यह भी सामने आया कि कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जबकि ऊपर की मंजिलों पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहते हैं. कई इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट तक उपलब्ध नहीं है. संकरी गलियां और बंद रास्ते संभावित खतरे को और बढ़ा रहे हैं.

फायर एनओसी के बिना चल रहे संस्थान

पिछले 20 दिनों में की गई जांच के दौरान 1250 से अधिक इमारतें बिना फायर एनओसी के मिलीं. वहीं 139 कोचिंग सेंटरों की जांच में 45 संस्थान बिना फायर एनओसी संचालित होते पाए गए. प्रशासन ने लापरवाही मिलने पर 2 कोचिंग सेंटर सील किए हैं, लेकिन बाकी संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता

लखनऊ हादसे के बाद जयपुर की स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है.


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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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