Jaipur News: लखनऊ में हाल ही में सामने आए कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने देशभर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस घटना के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में सामने आया है कि कई कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हैं.

एक दरवाजा, हजारों छात्रों की सुरक्षा दांव पर

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जयपुर के कई कोचिंग संस्थानों में हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. कई इमारतों में केवल एक ही प्रवेश और निकास मार्ग है. आग जैसी स्थिति में छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालना बड़ी चुनौती बन सकता है.

बेसमेंट में कोचिंग, इमरजेंसी रास्तों का अभाव

जांच में यह भी सामने आया कि कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं, जबकि ऊपर की मंजिलों पर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहते हैं. कई इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट तक उपलब्ध नहीं है. संकरी गलियां और बंद रास्ते संभावित खतरे को और बढ़ा रहे हैं.

फायर एनओसी के बिना चल रहे संस्थान

पिछले 20 दिनों में की गई जांच के दौरान 1250 से अधिक इमारतें बिना फायर एनओसी के मिलीं. वहीं 139 कोचिंग सेंटरों की जांच में 45 संस्थान बिना फायर एनओसी संचालित होते पाए गए. प्रशासन ने लापरवाही मिलने पर 2 कोचिंग सेंटर सील किए हैं, लेकिन बाकी संस्थानों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता

लखनऊ हादसे के बाद जयपुर की स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है.



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