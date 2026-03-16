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Jaipur: कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी को राजस्थानी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, 'भरखमा' के लिए मिला साहित्य अकादेमी पुरस्कार

Rajasthan News: जयपुर कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी को उनके कहानी संग्रह 'भरखमा' के लिए 2025 का राजस्थानी साहित्य अकादेमी पुरस्कार दिया जाएगा. डॉ. सोनी को इससे पहले 'रणखार' के लिए युवा पुरस्कार भी मिल चुका है. उनकी इस उपलब्धि से राजस्थानी भाषा को नई राष्ट्रीय पहचान मिली है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 16, 2026, 03:40 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 04:38 PM IST

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Jaipur: कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी को राजस्थानी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान, 'भरखमा' के लिए मिला साहित्य अकादेमी पुरस्कार

Rajasthani Sahitya Akademi Award: प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साहित्य सृजन में सक्रिय जयपुर के जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2025 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. यह पुरस्कार उन्हें उनके चर्चित राजस्थानी कहानी संग्रह ‘भरखमा’ के लिए दिया जाएगा.

बता दें कि नई दिल्ली स्थित साहित्य अकादेमी ने वर्ष 2025 के लिए 24 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों पर साहित्य अकादेमी पुरस्कारों की घोषणा की. राजस्थानी भाषा में इस वर्ष का पुरस्कार डॉ. सोनी को मिला है. इस सम्मान के तहत उन्हें एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति-पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाएगा. यह पुरस्कार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था साहित्य अकादेमी द्वारा दिया जाता है और इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी साहित्यिक सम्मानों में माना जाता है.


प्रशासनिक अधिकारी और साहित्यकार का अनोखा संगम
29 नवंबर 1981 को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के धन्नासर गांव में जन्मे डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी वर्तमान में जयपुर के जिला कलेक्टर हैं. प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ वे राजस्थानी और हिन्दी साहित्य में सक्रिय रचनाकार के रूप में भी पहचान रखते हैं. उन्होंने कहानी, कविता, डायरी लेखन, अनुवाद और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अब तक उनकी करीब 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. डॉ. सोनी को इससे पहले भी कई प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान मिल चुके हैं. उनके राजस्थानी कविता संग्रह ‘रणखार’ के लिए साहित्य अकादेमी का युवा पुरस्कार मिला था, जबकि हिन्दी कविता संग्रह ‘रेगमाल’ के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर का सुधीन्द्र पुरस्कार प्रदान किया गया. इसके अलावा कहानी संग्रह ‘भरखमा’ को राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का मुरलीधर व्यास ‘राजस्थानी’ कथा साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है. विशेष बात यह भी है कि उनकी इसी कहानी पर आधारित राजस्थानी फिल्म ‘भरखमा’ का निर्माण भी किया जा चुका है.

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‘भरखमा’: तीन लंबी कहानियों का अनोखा संग्रह
पुरस्कृत पुस्तक ‘भरखमा’ केवल तीन कहानियों का संग्रह है, लेकिन इसकी विशेषता इन कहानियों की गहराई और विस्तार है. राजस्थानी साहित्य में लंबी कहानियों का यह अनूठा प्रयोग माना जा रहा है. कहानी संग्रह की तीनों रचनाएं रोचकता, भावनात्मक गहराई और सामाजिक उपयोगिता से भरपूर हैं. इन कहानियों का मूल भाव प्रेम और जीवन मूल्यों की रक्षा से जुड़ा है. कथाओं में जीवन के मानवीय पक्ष, संवेदनाओं और रिश्तों की ताकत को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. समीक्षकों के अनुसार इन कहानियों की सबसे बड़ी ताकत उनकी पठनीयता है. कहानी शुरू करने के बाद पाठक उसे अंत तक पढ़े बिना नहीं छोड़ पाता है.

पहली कहानी

'भरखमा' जिसका अर्थ होता है सहनशील. इसमें एक नारी महिमा की सहनशीलता और धैर्य को व्यक्त करने वाली अनूठी कहानी है.

दूसरी कहानी

दूसरी- 'गंगा दादी' में गंगा नामक वृद्ध महिला के निर्मल स्वभाव को व्यक्त करती है और इसके बावजूद भी एक शक की वजह से आकाश और उसकी पत्नी की वजह से उसे प्रताड़ना मिलती है और जब आकाश और उसकी पत्नी का भ्रम दूर होता है तब तक गंगा दादी दुनिया को अलविदा कह जाती है. आकाश और उसकी पत्नी के पछतावे को लेखक ने बड़े ही उम्दा ढंग से चित्रित किया है.

तीसरी कहानी

'मोटोड़ी छांटां वाळो मेह' मानवता के धरातल पर टिकी माइक और नीलोफर की प्रेम कहानी है जिसका संदेश है कि प्रेम भी ईश्वरीय साधना है. समस्त विरोधाभासों के बीच प्रेम की पवित्रता के बचे रहने का वर्णन है.

महानगरीय परिवेश का नया प्रयोग
‘भरखमा’ की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पहली बार राजस्थानी साहित्य में महानगरीय परिवेश को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है. इससे राजस्थानी कथा साहित्य के विषय और विस्तार दोनों का दायरा बढ़ता दिखाई देता है. कथाओं में पात्रों के माध्यम से जीवन, प्रेम और मानवीय रिश्तों पर गहरे दार्शनिक विचार भी सामने आते हैं. विशेष रूप से ‘गंगा दादी’ जैसे पात्रों के माध्यम से प्रेम और संवेदना की व्यापकता को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है.

डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें

डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी की प्रकाशित कृतियों में हिन्दी और राजस्थानी दोनों भाषाओं की कई महत्वपूर्ण पुस्तकें शामिल हैं. इनमें उम्मीदों के चिराग, रेगमाल, रणखार, एडियोस, भरखमा, यादावरी, ओकुहेपा, लगमात, म्हारै पांती रा पाना सहित कई अनुवाद और संपादित पुस्तकें प्रमुख हैं.

साहित्य जगत में खुशी की लहर
राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार की घोषणा के बाद साहित्य जगत में खुशी का माहौल है. साहित्यकारों और पाठकों का मानना है कि डॉ. सोनी की यह उपलब्धि न केवल राजस्थानी भाषा के लिए गौरव का विषय है, बल्कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को भी नई पहचान मिलेगी. साहित्य अकादेमी पुरस्कार भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है. यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है. साहित्य के क्षेत्र में यह देश का सबसे प्रतिष्ठित सरकारी राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है.

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