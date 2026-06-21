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जयपुर कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी पर सवाल, कई अग्निशमन यंत्र मिले एक्सपायर

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में सामने आया कि कई अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग अवधि समाप्त हो चुकी है.  यहां रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही रहती है. इसके बावजूद आग से बचाव के इंतजाम अधूरे नजर आए. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jun 21, 2026, 04:23 PM|Updated: Jun 21, 2026, 04:23 PM
जयपुर कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी पर सवाल, कई अग्निशमन यंत्र मिले एक्सपायर
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: जिस दफ्तर से पूरे जिले की आपदा से निपटने की तैयारी तय होती है, उसी दफ्तर में अगर आग बुझाने के इंतजाम ही दम तोड़ दें तो सवाल उठना लाजिमी है.

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट, जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं, जहां बड़े-बड़े अधिकारी बैठते हैं, लेकिन इसी कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी के इंतजाम खुद खतरे में नजर आ रहे हैं.

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फायर एक्सटिंग्विशर लगे जरूर हैं, लेकिन कई की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है यानी आग लगने पर जिस सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए. वहीं, सिस्टम वक्त से पहले जवाब दे सकता है.

जिस जिला कलेक्ट्रेट से पूरे जयपुर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, जहां रोजाना हजारों लोग अपने कामों के लिए पहुंचते हैं. वहीं, आग जैसी आपदा से निपटने के इंतजाम खुद सवालों के घेरे में हैं. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारी बैठते हैं. यहां राजस्व मामलों से लेकर अदालतों की सुनवाई, रजिस्ट्री और आम लोगों की समस्याओं से जुड़े काम होते हैं.

दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन सुरक्षा के सबसे जरूरी इंतजामों में से एक फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थिति चिंताजनक है. सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में आग बुझाने के इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दे रखे हैं. फायर एनओसी नहीं होने पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम जिला कलेक्ट्रेट पर लागू नहीं होते. जांच में सामने आया कि कलेक्ट्रेट में लगे कई अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग डेट निकल चुकी है. कई जगह पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों के बीच रखें. कार्यालयों में आग लगने की स्थिति में तत्काल नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आए.

क्या कलेक्ट्रेट में फायर ऑडिट हुआ है?
एक्सपायर अग्निशमन यंत्रों की जिम्मेदारी किसकी है?
हजारों लोगों की आवाजाही वाले भवन में आग लगने पर तत्काल बचाव की व्यवस्था क्या है?
क्या कार्रवाई सिर्फ निजी संस्थानों तक सीमित है?
कलेक्ट्रेट को भी फायर सेफ्टी के नियमों के दायरे में लाने की जरूरत है
ताकि 'आग लगे तो कुआं खोदने' वाली स्थिति से बचा जा सकें.

हैरानी की बात यह है कि जिस भवन में आपदा प्रबंधन शाखा भी संचालित है, वहीं आपदा से निपटने की तैयारी अधूरी दिखाई दे रही है. अधिकारियों के कक्षों और गलियारों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर तक समय पर रिफिल नहीं करवाए गए. स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिला कलक्टर के कार्यालय के सामने लगा अग्निशमन यंत्र भी रिफिल करवाने की जरूरत में है.

अगर आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल करना पड़े तो क्या यह काम करेगा, यह बड़ा सवाल है. नियमों के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं होने पर भी समय-समय पर उसकी जांच और रिफिलिंग जरूरी होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह प्रभावी साबित हो सकें.

गौरतलब है कि जयपुर नगर निगम की कार्मिक शाखा में लगी आग के दौरान भी फायर सेफ्टी सिस्टम की हकीकत सामने आई थी. आग बुझाने के लिए सिस्टम चालू करने पर पता चला था कि कई अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग अवधि खत्म हो चुकी थी. अब सवाल उठ रहा है कि जब आम संस्थानों पर फायर सेफ्टी नियमों की सख्ती से पालना करवाई जा रही है तो जिला प्रशासन के सबसे बड़े कार्यालय में ही लापरवाही क्यों?

बहरहाल, जिस कलेक्ट्रेट से पूरे जिले को नियमों की पालना का पाठ पढ़ाया जाता है. वहीं, सुरक्षा के नियम खुद दम तोड़ते नजर आ रहे हैं. आग कभी चेतावनी देकर नहीं आती, लेकिन उससे बचाव की तैयारी पहले से करनी पड़ती है. सवाल यही है कि जिम्मेदारों के दफ्तर में ही अगर फायर सिस्टम सो रहा है, तो आम लोगों की सुरक्षा का भरोसा कैसे कायम रहेगा क्योंकि हादसे के बाद जांच और कार्रवाई तो होती है, लेकिन उससे पहले अगर तैयारी होती, तो शायद हादसा टाला भी जा सकता था.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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