/जयपुर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, जानिए अब कितने रुपये में मिलेगा सिलेंडर?

राज्य चुनें
Rajasthan Commercial LPG Price: जुलाई की शुरुआत में व्यापारियों और होटल उद्योग के लिए राहत भरी खबर आई है. कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई है. नई दर लागू होने के बाद अब जयपुर में 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2957.50 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 3141 रुपये थी.
कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा. इससे उनके संचालन खर्च में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है. घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर पहले की तरह 945.50 रुपये में ही उपलब्ध रहेगा.
कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आई इस कटौती को व्यापारिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल पुरानी कीमत पर ही सिलेंडर खरीदना होगा.
खबर अपडेट की जा रही है….
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!