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जयपुर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, जानिए अब कितने रुपये में मिलेगा सिलेंडर?

Rajasthan Commercial LPG Price: जयपुर में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 183.50 रुपये सस्ता हो गया है. अब इसकी कीमत 2957.50 रुपये होगी, जो पहले 3141 रुपये थी. इससे होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारियों को राहत मिलेगी. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 945.50 रुपये पर स्थिर है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jul 01, 2026, 07:32 AM|Updated: Jul 01, 2026, 07:32 AM
जयपुर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे, जानिए अब कितने रुपये में मिलेगा सिलेंडर?
Image Credit: Rajasthan Commercial LPG PriceSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Commercial LPG Price: जुलाई की शुरुआत में व्यापारियों और होटल उद्योग के लिए राहत भरी खबर आई है. कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई है. नई दर लागू होने के बाद अब जयपुर में 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2957.50 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 3141 रुपये थी.

कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा. इससे उनके संचालन खर्च में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.

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हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है. घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर पहले की तरह 945.50 रुपये में ही उपलब्ध रहेगा.

कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आई इस कटौती को व्यापारिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल पुरानी कीमत पर ही सिलेंडर खरीदना होगा.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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