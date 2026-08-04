/नगर निगम चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस में 'आलाकमान' पर छिड़ी बयानबाजी, चुनावी रणनीति की बैठक में दिखी अंदरूनी कलह

Jaipur Congress Meeting: जयपुर नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया. बैठक का उद्देश्य चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना, उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर चर्चा, चुनावी घोषणापत्र के सुझाव लेना और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना था. लेकिन चुनावी रणनीति पर मंथन के बीच कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और 'आलाकमान' को लेकर अलग-अलग नेताओं के बयान भी खुलकर सामने आए.कार्यक्रम में एआईसीसी सचिव एवं जयपुर प्रभारी पूनम पासवान, जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नेता रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी, गंगादेवी, अर्चना शर्मा, आर.आर. तिवाड़ी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अभिषेक चौधरी सहित बड़ी संख्या में वर्तमान और पूर्व पार्षद तथा पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे.

'आलाकमान' को लेकर भी अलग-अलग बयान

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के भीतर 'आलाकमान' को लेकर भी अलग-अलग बयान सामने आए. यह मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने कहा था कि "राजस्थान कांग्रेस का आलाकमान अशोक गहलोत हैं, जबकि दिल्ली में कांग्रेस का अलग आलाकमान है.इस बयान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कहा कि कांग्रेस का आलाकमान केवल राहुल गांधी हैं. उन्होंने धारीवाल के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी उम्र काफी हो चुकी है, वे कुछ भी कह सकते हैं और उन्हें कौन रोक सकता है.

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तिवाड़ी ने किया धारीवाल की बात का समर्थन!

इसके विपरीत आर.आर. तिवाड़ी ने धारीवाल की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यह सच है कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत ही आलाकमान हैं, जबकि एआईसीसी अपनी जगह है. गहलोत समर्थकों के नारे लगने के सवाल पर तिवाड़ी ने कहा, "आधा भरा हुआ मटका ही छलकता है, पूरा मटका नहीं छलकता. ऐसे कुछ लोग हर पार्टी में होते हैं.

पार्टी के भीतर की नाराजगी

रणनीति बैठक के दौरान दो कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव का अनुभव साझा करते हुए पार्टी के भीतर की नाराजगी भी जाहिर कर दी.मालवीय नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रहीं अर्चना शर्मा ने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़ना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से करीब छह महीने पहले ही उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ. वहीं हवामहल सीट से चुनाव लड़ चुके आर.आर. तिवाड़ी ने कहा कि उनकी हार का कारण भाजपा नहीं बल्कि "जयचंद" बने लोग थे. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, जिसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ा.

निकाय और पंचायत चुनाव

निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस एक ओर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनावी तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के सार्वजनिक बयानों ने यह संकेत भी दिया कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं. ऐसे में नगर निगम चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ भाजपा से मुकाबले का नहीं, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता की भी परीक्षा माना जा रहा है.

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