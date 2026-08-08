/जयपुर में आज कांग्रेस का पैदल मार्च, इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

Jaipur News : राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की तरफ से दोपहर 03.00 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर से शहीद स्मारक पैदल मार्च होगा. मार्च को देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं.

इन जगहों पर होगा ट्रैफिक डायवर्जन

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1-मयंक तिराहा से पुलिस लाईन की तरफ जाने वालों को मयंक तिराहा से डायवर्ट कर पारीक कॉलेज रोड से संचालित किया जायेगा.

2-संजय सर्किल की तरफ से संसार चन्द्र रोड की तरफ आने वाले को अनाज मंडी कट से डायवर्ट कर स्टेशन रोड की तरफ संचालित किया जायेगा.

3-अनाज मंडी की तरफ से जनाना अस्पताल गेट के सामने से झोटवाडा रोड की तरफ जाने वाले को जनाना अस्पताल गेट के सामने से डायवर्ट कर मयंक तिराहा, पारीक कॉलेज रोड से संचालित किया जायेगा.

4-पैदल मार्च के लोहामंडी संसार चन्द्र रोड पर पहुंचने पर सिन्धी कैम्प से वनस्थली मार्ग की तरफ आने वाले को डायवर्ट कर पोलोविक्ट्री की तरफ संचालित किया जायेगा.

5-पैदल मार्च के लोहामंडी संसार चन्द्र रोड पर पहुंचने पर जालूपुरा थाने की तरफ से वनस्थली मार्ग की तरफ जाने वाले को एम.आई. रोड की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जायेगा.

6-पैदल मार्च के रवाना होने पर गर्वमेन्ट हॉस्टल चौराहा से संसार चन्द्र रोड की तरफ जाने वाले को गर्वमेन्ट हॉस्टल चौराहा से डायवर्ट कर एम.आई. रोड की तरफ डायवर्ट कर संचालित किया जायेगा.

बस ट्रेवल पर भी पड़ेगा असर

1-सीकर रोड से सिंधी कैम्प की तरफ आने वाली बसें पानीपेच तिराहा से पीतल फेक्टी चौराहा, झोटवाडा रोड, संजय सर्किल होकर सिंधी कैम्प आ सकेगी.

2-सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड से सीकर रोड की तरफ जाने वाली बसों को सिन्धी कैम्प से मयंक तिराहा, पारीक कॉलेज मोड पावर हाउस तिराहा से झोटवाडा रोड, पानीपेच होती हुई सीकर रोड पर जा सकेंगी

3-अजमेर रोड से सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड तरफ आने वाली बसें पुरानी चुंगी अजमेर रोड से क्वीन्स रोड, झारखण्ड तिराहा, हसनपुरा पुलिया, राजपुताना कट से रेल्वे स्टेशन, खासाकोठी पुलिया से सिंधी कैम्प आ सकेगी

4-सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड से अजमेर रोड जाने वाली बसें सिन्धी कैम्प से पोलो विक्ट्री, गणपति प्लाजा, गर्वमेन्ट हॉस्टल से अजमेर रोड पर जा सकेंगी

5-सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड से आगरा रोड की तरफ जाने वाली बसे सिन्धी कैम्प से पोलो विक्ट्री, गणपति प्लाजा, गर्वमेन्ट हॉस्टल से गर्वमेन्ट प्रेस चौराहा होकर जा सकेंगी

6-आगरा रोड से सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड तरफ आने वाली बसें चौमू हाउस से परिवहन मार्ग तिराहा, गोपालबाडी, हसनुपरा पुलिया के नीचे से राजपुताना कट से रेल्वे स्टेशन, खासाकोठी पुलिया से सिंधी कैम्प आ सकेगी

7-नो-पार्किंग क्षेत्र झोटवाडा रोड, संसार चन्द्र रोड, सिन्धी कैम्प से संजय सर्किल तक वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी