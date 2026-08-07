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NSUI के बाद जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, सरकार से रखी ये मांगें

Jaipur News: जयपुर में आगामी नर्सेज भर्ती में 10, 20 और 30 बोनस अंक के आधार पर मेरिट तय करने की मांग को लेकर संविदा नर्सेज नेता बिमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और आशा मीणा जयपुरिया अस्पताल स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए. प्रदर्शन के बाद मौके पर हलचल बढ़ गई.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 07, 2026, 12:40 PM IST | Updated:Aug 07, 2026, 12:40 PM IST
NSUI के बाद जयपुरिया अस्पताल की टंकी पर चढ़े संविदा नर्सिंगकर्मी, सरकार से रखी ये मांगें
Image Credit: पानी की टंकी पर प्रदर्शन.

Jaipur News: राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की आगामी भर्ती प्रक्रिया को लेकर संविदा नर्सिंगकर्मियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है. जयपुरिया अस्पताल के पास स्थित पानी की टंकी पर तीन संविदा नर्सिंगकर्मी चढ़ गए. प्रदर्शन कर रहे नेताओं में बिमल शर्मा, रॉबिन शर्मा और आशा मीणा शामिल हैं. तीनों का कहना है कि सरकार आगामी भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और कार्यानुभव के आधार पर मिलने वाले 10, 20 और 30 बोनस अंकों के साथ आयोजित करे, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित होने का अवसर मिल सके.

वर्षों से सेवाएं दे रहे हजारों नर्सिंगकर्मी

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संविदा नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कई सरकारी योजनाओं में हजारों कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत हैं. इनमें NHM, NRHM, संविदा, निविदा, UTB, प्लेसमेंट एजेंसी, PPP मोड, MRS, NGO, 108, 104-ममता, MMU, MMV और जनता क्लिनिक जैसी योजनाएं शामिल हैं. उनका कहना है कि कई नर्सिंगकर्मी 8 से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाया है.

पूर्व की तर्ज पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग

प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि वर्ष 2013, 2018 और 2023 की भर्ती प्रक्रिया की तर्ज पर राजस्थान चिकित्सा नियम, 1965 के तहत 12 हजार नर्सिंग ऑफिसर और 7 हजार एएनएम पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाए. उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में कार्यानुभव को महत्व दिया जाए और पूर्व की तरह 10, 20 और 30 बोनस अंक दिए जाएं.

कम वेतन और नियमित नियुक्ति नहीं मिलने से नाराजगी

संविदा नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से नियमित कर्मचारियों की तरह जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि लंबे समय तक सेवाएं देने के बावजूद स्थायी नियुक्ति नहीं मिलने से वे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं.

सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि आगामी नियमित भर्ती प्रक्रिया में अनुभव को प्राथमिकता दी जाए और मेरिट के साथ बोनस अंकों की व्यवस्था लागू की जाए. उनका कहना है कि इससे वर्षों से कार्यरत हजारों संविदा नर्सिंगकर्मियों को नियमित होने का अवसर मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग का समाधान हो सकेगा. साथ ही उन्होंने भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जल्द जारी करने की भी मांग दोहराई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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