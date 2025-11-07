Jaipur Crime News: जयपुर में शादी पार्टी पर आबकारी का छापा, 13 पेटी विदेशी शराब जब्त, 8 लाख कीमत

Jaipur Crime News: राजस्थान की राजधानी में शादी समारोहों में विदेशी शराब परोसने का चलन बढ़ रहा है, लेकिन आबकारी विभाग ने इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. अजमेर रोड सेज थाना क्षेत्र के कलवाड़ा स्थित गैलेक्सी बैंक्वेट एंड रिसोर्ट में गुरुवार रात प्री-वेडिंग पार्टी के दौरान आबकारी टीम ने छापेमारी की. यहां से 13 पेटी महंगी आयातित विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपये है.

शराब राजस्थान में बिक्री योग्य नहीं थी और बाहर से मंगवाई गई थी. एक अन्य पेटी स्थानीय बिक्री योग्य पाई गई. कार्रवाई में महेंद्र नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया. जयपुर ग्रामीण के जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र गर्ग और शहर सहायक अधिकारी शिव कुमार चौधरी के नेतृत्व में यह अभियान चला.

प्री-वेडिंग पार्टी में विदेशी ब्रांड की शराब

रिसोर्ट में चल रही प्री-वेडिंग पार्टी के एक हिस्से में शराब रखी मिली, जहां ज्यादातर युवक मौजूद थे. प्रत्येक बोतल की कीमत करीब 10 हजार रुपये बताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, शादी जयपुर के एक परिवार की थी. आबकारी निरीक्षक राजेंद्र राणावत और गगन यादव की सामान्य शाखा ने छापा मारा. टीम ने शराब जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें शराब का स्रोत और आयात का तरीका उजागर करने पर जोर है.

अवैध शराब पर लगाम, आगे जांच जारी

आबकारी विभाग ने चेतावनी दी है कि शादी-समारोहों में बिना लाइसेंस विदेशी शराब परोसना अपराध है. जिला अधिकारी गर्ग ने कहा, "ऐसी कार्रवाइयां अवैध व्यापार रोकने के लिए नियमित होंगी." आरोपी महेंद्र के बयानों से अन्य संदिग्धों का पता लगाया जा रहा है. यह घटना जयपुर में बढ़ते लग्जरी शराब के अवैध आयात पर सवाल खड़े करती है. विभाग ने रिसोर्ट प्रबंधन से भी लाइसेंस की जांच शुरू की है.

