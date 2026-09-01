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जयपुर में दिनदहाड़े 38 लाख की डकैती, चलती कार से फेंक कर भागे बदमाश, मानसरोवर पुलिस के उड़े होश!

Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर में बदमाशों ने कुरियर एजेंट को पार्सल देने के बहाने बुलाकर इनोवा में बंधक बनाया. चाकू की नोक पर उससे ऑफिस में फोन करवाकर 38 लाख रुपए मंगवाए और रकम मिलने के बाद कार से फेंककर फरार हो गए. पुलिस CCTV से आरोपियों की तलाश कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 01, 2026, 08:04 AM IST | Updated:Sep 01, 2026, 08:04 AM IST
जयपुर में दिनदहाड़े 38 लाख की डकैती, चलती कार से फेंक कर भागे बदमाश, मानसरोवर पुलिस के उड़े होश!
Image Credit: AI Image

Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर इलाके में बदमाशों ने लूट की ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पूरी प्लानिंग किसी फिल्मी कहानी जैसी नजर आती है. बदमाशों ने पहले कुरियर एजेंट को पार्सल पहुंचाने के बहाने बुलाया. इसके बाद उसे इनोवा कार में बैठाकर चाकू की नोक पर बंधक बना लिया. इतना ही नहीं, बदमाशों ने एजेंट से ही उसके कुरियर ऑफिस में फोन करवाया और 38 लाख रुपए मंगवा लिए. वारदात के बाद बदमाश एजेंट को चलती कार से बाहर फेंककर मौके से फरार हो गए.

रायपुर ऑफिस से आया था फोन

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जानकारी के मुताबिक, कुरियर एजेंट ठाकुर जुगाजी के साथ यह वारदात 26 अगस्त को हुई. उस दिन रायपुर स्थित कुरियर ऑफिस से जुगाजी के पास फोन आया था. उसे बताया गया कि गुप्ता रियल एस्टेट की तरफ से उसके पास कॉल आएगा और बताए गए पते पर पार्सल पहुंचाना है.

करीब एक घंटे बाद जुगाजी के मोबाइल पर एक युवक का फोन आया. युवक ने खुद को गुप्ता रियल एस्टेट से जुड़ा बताया और पार्सल देने के लिए मानसरोवर स्थित जयपुर हॉस्पिटल के पास बुलाया.

कार में बैठते ही बदला पूरा मंजर

जुगाजी बताए गए स्थान पर पहुंचा और मोबाइल पर मिले नंबर पर संपर्क किया. वहां एक इनोवा कार खड़ी थी. कार में एक युवक के साथ उसके तीन साथी भी मौजूद थे.

बदमाशों ने जुगाजी को बताया कि पार्सल के अंदर 38 लाख रुपए हैं. इसके बाद पार्सल चेक करने के बहाने उसे कार के अंदर बुलाया गया. जैसे ही जुगाजी इनोवा में बैठा, बदमाशों ने चाकू निकाल लिया.

आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद उसे रायपुर स्थित कुरियर ऑफिस में फोन कर 38 लाख रुपए दिलवाने के लिए मजबूर किया गया.

ऑफिस से जयपुर मंगवाए 38 लाख रुपए

डर के कारण जुगाजी ने बदमाशों के कहे अनुसार अपने ऑफिस में फोन किया और रुपए देने के लिए कहा. इसके बाद रायपुर ऑफिस की तरफ से जयपुर में बताए गए व्यक्ति को 38 लाख रुपए दे दिए गए. रुपए मिलने की जानकारी बदमाशों को मिलते ही उन्होंने जुगाजी को कार से बाहर फेंक दिया. इसके बाद चारों आरोपी इनोवा लेकर फरार हो गए.

CCTV फुटेज खंगाल रही मानसरोवर पुलिस

वारदात के बाद पीड़ित कुरियर एजेंट ने मानसरोवर थाने में FIR दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब वारदात वाली जगह और आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है.

पुलिस के लिए आरोपियों की पहचान के साथ-साथ 38 लाख रुपए लेने वाले व्यक्ति तक पहुंचना भी अहम कड़ी है. जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी वारदात की प्लानिंग किसने की और चारों आरोपी कौन हैं.

फिलहाल पुलिस जांच जारी है. आरोपियों की पहचान और लूटे गए 38 लाख रुपए कहां पहुंचे, इसका खुलासा जांच आगे बढ़ने के बाद ही हो सकेगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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