/शास्त्री नगर में पोते ने दादी का रेता गला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया

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Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर के शास्त्री नगर हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-4 में मंगलवार दोपहर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. जहां 74 वर्षीय महिला विमला देवी पर उनके 25 वर्षीय पोते पुलकित ने चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल विमला देवी को इलाज के लिए कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. 25 वर्षीय पोते पुलकित ने अपनी ही दादी का गला रेतकर हत्या कर दी. हमले में विमला देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. परिजन और स्थानीय लोग उन्हें लहूलुहान हालत में कांवटिया अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.
पुलिस ने आरोपी पोते को हिरासत में लिया
घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पुलकित को हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दादी की डांट से परेशान होकर पुलकित ने ये कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर भी जानकारी दी. पुलिस ने पुलकित को मानसिक रूप से बीमार बताया है. फिलहाल पुलिस विमला देवी के शव का पोस्टमार्टम करा रही है. इसके साथ ही घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है.
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