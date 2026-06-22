/चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

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Rajasthan Crime : राजधानी जयपुर में महिला की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले का पुलिस ने सोमवार दोपहर खुलासा किया है. 53 वर्षीय महिला बीना देवी की हत्या लूट के इरादे से कर्ज उतारने के लिए उसके ही सगे भतीजे ने की थी. हत्या के बाद उसने शव को गड्ढा खोदकर छिपा दिया था, लेकिन पकड़े जाने के डर से बाद में अपने साले की मदद से दफनाए गए शव को बाहर निकाला और एक भारी पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया.
रोज जाकर कुएं में चेक करता की लाश सतह पर ना आए
आरोपी हर रोज कुएं पर जाकर यह चेक करता था कि कहीं लाश पानी की सतह पर तो नहीं आ गई. आरोपी भतीजे ने यूट्यूब पर क्राइम वीडियो देखकर इस पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल, शिवदासपुरा थाना पुलिस हत्या के आरोप में गिरफ्तार भतीजे और उसके साले से पूछताछ कर रही है. 53 वर्षीय बीना देवी की हत्या के आरोप में उसके देवर के लड़के सूरज बैरवा और सूरज के साले विनोद बैरवा को गिरफ्तार किया गया है.
चांदी के कड़ों पर थी नजर, कर दी हत्या
जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में महिला का आठ दिन पुराना शव कुएं में मिलने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पड़ताल में सामने आया कि चांदी के कड़े लूटने के लिए महिला के देवर के लड़के ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया. उसने अपने साले की मदद से शव ठिकाने लगाया. पूछताछ में सामने आया कि शराब का आदी होने के कारण उस पर कर्जा था. जिसे चुकाने के लिए उसने चांदी के कड़े लूटने की साजिश रची और महिला की हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
महिला के पैर काटे और फिर चांदी के कड़े लिए
आरोपियों ने चांदी के कड़ों के लिए महिला के पैर काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को साड़ी से बांधकर कुएं में फेंक दिया था. पिछले 8 दिनों से लापता इस महिला का शव 18 जून की सुबह कुएं में मिला था.
पहले दफनाया फिर कुएं में फेंक दिया
जयपुर में परिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. कर्ज में डूबे एक युवक ने अपनी ही ताई की हत्या कर दी. वारदात को छिपाने के लिए आरोपी ने पहले शव को घर के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया, लेकिन पकड़े जाने के डर से कुछ दिनों बाद शव को बाहर निकालकर कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी भतीजे सूरज बैरवा और उसके सहयोगी साले विनोद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पर काफी कर्ज था और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. इसी वजह से उसने ताई की हत्या की साजिश रची. हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसके लिए उसने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. पहले शव को दफनाया गया, लेकिन जब पुलिस की गतिविधियां बढ़ीं तो आरोपी घबरा गया और शव को निकालकर कुएं में फेंक दिया.
यूट्यूब पर क्राइम वीडियो देखकर की थी प्लानिंग
मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की गतिविधियों पर संदेह हुआ. सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और शव को ठिकाने लगाने की पूरी कहानी बताई.यूट्यूब पर क्राइम वीडियो देखकर ये हत्या की वारदात रची गयी थी. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे आर्थिक कारण प्रमुख रूप से सामने आए हैं, हालांकि अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग रिश्तों में बढ़ती संवेदनहीनता को लेकर हैरान हैं.
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