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जयपुर के बंटी-बबली, अब तक लगा चुके करोड़ों का चूना

Rajasthan News : जयपुर पुलिस ने एक ऐसे दो बंटी बबली का खुलासा किया है, जिनमें से एक तो फर्जी फर्म बनाकर व्यापारियों को करोड़ों का चूना लगा रहा था. तो वहीं दूसरा कपल मंदिरों से भी चोरी कर रहा था.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 04, 2026, 01:35 PM IST | Updated:Aug 04, 2026, 01:54 PM IST
जयपुर के बंटी-बबली, अब तक लगा चुके करोड़ों का चूना
Image Credit: फर्जी फर्म बना कर व्यापारियों को चूना लगाने वाले आरोपी

Rajasthan News : जयपुर में पति-पत्नी की दो अलग-अलग जोड़ियों ने पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी. एक व्यापारियों को करोड़ों रुपये की चपत लगाकर फरार हो गया. तो दूसरा मंदिरों को निशाना बनाकर सिलसिलेवार चोरी कर रहा था. पहले मामले में मुहाना थाना पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया है और पत्नी की तलाश जारी है. वहीं दूसरे मामले में बजाज नगर थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले पति-पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर कई वारदातों का खुलासा किया है.

करीब 8 करोड़ 30 लाख की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी

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जयपुर के मुहाना थाना पुलिस ने करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपये की कपड़ा धोखाधड़ी के मामले में जोधपुर निवासी पवन चाडक को गिरफ्तार किया है. आरोपी अपनी पत्नी और साथियों के साथ जयपुर में फर्जी फर्म बनाकर व्यापारियों का विश्वास जीतता था. शुरुआती लेन-देन समय पर करने के बाद करोड़ों रुपये का माल उधार लेकर फरार हो जाता था. पुलिस के मुताबिक आरोपी के नेटवर्क ने अलग-अलग व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया. मामले में पत्नी समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पति-पत्नी जो मंदिरों में करते थे चोरी

पुलिस ने बताया कैसे पति-पत्नी बना रहे थे मंदिरों को निशाना

उधर, बजाज नगर थाना पुलिस ने मंदिरों में सिलसिलेवार चोरी करने वाले पति-पत्नी गिरोह का पर्दाफाश किया है. दोनों आरोपी देर रात मंदिरों को निशाना बनाकर दानपात्र और चांदी के छत्र समेत कीमती सामान चोरी करते थे. सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर की सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने जयपुर के 6 से 7 मंदिरों में चोरी करना कबूल किया है. चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है.

दोनों मामलों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपराध को अंजाम देने में पति-पत्नी की जोड़ी ने मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ काम किया. एक दंपती व्यापारियों का भरोसा जीतकर करोड़ों की ठगी करता रहा, जबकि दूसरा दंपती मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता रहा. पुलिस अब दोनों मामलों में इनके अन्य साथियों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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