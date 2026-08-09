Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Jaipur News: जयपुर में साइबर शील्ड अभियान के तहत पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी के सुराग मिले हैं. पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, ATM कार्ड समेत कई सामान बरामद किए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 09, 2026, 07:04 AM IST | Updated:Aug 09, 2026, 07:04 AM IST
सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!
Image Credit: पुलिस की गिरफ्त में 5 आरोपी.

Jaipur News: जयपुर में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ‘साइबर शील्ड’ अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जिले में शिप्रापथ थाना पुलिस और साइबर सेल जयपुर साउथ की संयुक्त टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. पुलिस के अनुसार यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी करता था. मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में गिरोह के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है.

फर्जी कॉल सेंटर में चल रहा था ठगी का खेल

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के मुताबिक आरोपी जयपुर में किराए के फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे. ये सभी आरोपी राजस्थान के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं. गिरोह ने 100 PANEL और RAMESH247.COM नाम की वेबसाइटों के जरिए लोगों को ऑनलाइन गेमिंग और निवेश का लालच दिया था. इसके बाद ग्राहकों को वेबसाइट पर लॉगिन करवाकर उनकी बैंक डिटेल और स्कैनर अपलोड करवाए जाते थे.

पहले 500 रुपये लेकर बनाते थे आईडी

गिरोह के सदस्य व्हाट्सऐप के जरिए लोगों से संपर्क करते थे. शुरुआत में ऑनलाइन गेमिंग या निवेश के लिए आईडी बनाने के नाम पर 500 रुपये लिए जाते थे. इसके बाद लोगों को अधिक रकम लगाने के लिए कहा जाता था. ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के नाम पर लगातार पैसे जमा करवाकर लोगों के साथ साइबर ठगी की जाती थी.

करोड़ों रुपये के लेनदेन का मिला सुराग

आरोपियों के कब्जे से मिले बैंक खातों की जांच में पुलिस को करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से जुड़े तथ्य मिले हैं. शुरुआती जांच के आधार पर गिरोह द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है. पुलिस अब बैंक खातों और अन्य डिजिटल लेनदेन की जानकारी जुटा रही है, ताकि ठगी की पूरी रकम और नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

आरोपियों से बड़ी मात्रा में सामान बरामद

पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन, एक टैबलेट और तीन लैपटॉप बरामद किए गए हैं. इसके अलावा 24 एटीएम कार्ड, 10 सिम कार्ड, छह चेकबुक और तीन पासबुक भी मिली हैं. पुलिस ने 2.50 लाख रुपये का भरा हुआ चेक, एयरटेल वाई-फाई, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 1.50 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं.

अन्य साइबर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश

यह कार्रवाई डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर की गई. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के जरिए गिरोह से जुड़े अन्य मामलों और दूसरे साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरोह ने कितने लोगों को अपना निशाना बनाया और ठगी की रकम किन-किन बैंक खातों के जरिए आगे भेजी गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

रतनगढ़ में भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप, दर्जनभर लोगों से कथित जमीन ठगी का मामला दर्ज

जोधपुर में साइबर ठगी का नया तरीका, बिना OTP और लिंक के खाते से उड़ाए ₹15.64 लाख

एविएटर गेम के नाम पर ऑनलाइन ठगी का भंडाफोड़, 91 मोबाइल जब्त

राज्यस्तरीय साइबर ठगी गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी का खुलासा

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री, क्या BJP-कांग्रेस का बिगड़ेगा गणित?

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

Rajasthan News: राजस्थान में बेरोजगारों को बड़ा झटका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस नियम में बदलाव, 40 लाख लोगों पर पड़ेगा सीधा असर...

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

किचन में गैस लीक होते ही बजेगा अलार्म, 25 सेकेंड में खुद बंद होगी सप्लाई!

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

EWS अधिकारों को लेकर जयपुर में सवर्ण पंचायत, झुंझुनूं से सैकड़ों लोग करेंगे शिरकत

श्रीगंगानगर में 50 हजार रुपये का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर के 'ताऊ' बने इंटरनेट सेंसेशन! एक Video ने उड़ा दी उम्र भर की साख

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

जयपुर हेवली में मिले खजाने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद

राजस्थानी कपल्स में खोया प्यार जगा देगा 'जोधपुरी परफेक्ट पेयर' का यह Video, हुआ वायरल

वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट

बीकानेर-जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

“नकटे बूंचे सबसे ऊंचे”... हाड़ौती कहावत में मदन दिलावर ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- महेश जोशी के पास वाली बैरक खाली है

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

TAGS:
Jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!
2
3
4
5