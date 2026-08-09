/सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Jaipur News: जयपुर में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे ‘साइबर शील्ड’ अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जिले में शिप्रापथ थाना पुलिस और साइबर सेल जयपुर साउथ की संयुक्त टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है. पुलिस के अनुसार यह गिरोह ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी करता था. मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में गिरोह के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है.

फर्जी कॉल सेंटर में चल रहा था ठगी का खेल

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पुलिस के मुताबिक आरोपी जयपुर में किराए के फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे. ये सभी आरोपी राजस्थान के अलग-अलग जिलों के रहने वाले हैं. गिरोह ने 100 PANEL और RAMESH247.COM नाम की वेबसाइटों के जरिए लोगों को ऑनलाइन गेमिंग और निवेश का लालच दिया था. इसके बाद ग्राहकों को वेबसाइट पर लॉगिन करवाकर उनकी बैंक डिटेल और स्कैनर अपलोड करवाए जाते थे.

पहले 500 रुपये लेकर बनाते थे आईडी

गिरोह के सदस्य व्हाट्सऐप के जरिए लोगों से संपर्क करते थे. शुरुआत में ऑनलाइन गेमिंग या निवेश के लिए आईडी बनाने के नाम पर 500 रुपये लिए जाते थे. इसके बाद लोगों को अधिक रकम लगाने के लिए कहा जाता था. ऑनलाइन गेमिंग और निवेश के नाम पर लगातार पैसे जमा करवाकर लोगों के साथ साइबर ठगी की जाती थी.

करोड़ों रुपये के लेनदेन का मिला सुराग

आरोपियों के कब्जे से मिले बैंक खातों की जांच में पुलिस को करोड़ों रुपये की साइबर ठगी से जुड़े तथ्य मिले हैं. शुरुआती जांच के आधार पर गिरोह द्वारा एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है. पुलिस अब बैंक खातों और अन्य डिजिटल लेनदेन की जानकारी जुटा रही है, ताकि ठगी की पूरी रकम और नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

आरोपियों से बड़ी मात्रा में सामान बरामद

पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन, एक टैबलेट और तीन लैपटॉप बरामद किए गए हैं. इसके अलावा 24 एटीएम कार्ड, 10 सिम कार्ड, छह चेकबुक और तीन पासबुक भी मिली हैं. पुलिस ने 2.50 लाख रुपये का भरा हुआ चेक, एयरटेल वाई-फाई, पैन कार्ड, आधार कार्ड और 1.50 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं.

अन्य साइबर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश

यह कार्रवाई डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देश पर की गई. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ के जरिए गिरोह से जुड़े अन्य मामलों और दूसरे साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरोह ने कितने लोगों को अपना निशाना बनाया और ठगी की रकम किन-किन बैंक खातों के जरिए आगे भेजी गई.