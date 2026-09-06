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जयपुर में 'बॉस स्कैम' का बड़ा खुलासा, आया WhatsApp मैसेज, मांगा लाखों का पेमेंट!

जयपुर में साइबर ठगों ने 'बॉस स्कैम' के जरिए 4 टेक्सटाइल और ज्वैलरी कारोबारियों को ठगने की कोशिश की. मालवेयर के जरिए कर्मचारियों के सिस्टम और डिजिटल जानकारी तक पहुंच बनाकर ठगों ने फर्जी बॉस बनकर अकाउंटेंट को पेमेंट करने को कहा. समय रहते शक होने से चारों व्यापारी ठगी से बच गए.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Sep 06, 2026, 07:04 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 07:07 PM IST
जयपुर में 'बॉस स्कैम' का बड़ा खुलासा, आया WhatsApp मैसेज, मांगा लाखों का पेमेंट!
Image Credit: Rajasthan crime

Jaipur News: साइबर ठगों ने अब कंपनियों के बाद व्यापारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ठगों ने 'बॉस स्कैम' के जरिए जयपुर में चार व्यापारियों को शिकार बनाने की कोशिश की.

टेक्सटाइल और ज्वैलरी कारोबारियों को टारगेट कर अकाउंटेंट को फर्जी बॉस बनकर तत्काल पेमेंट का आदेश दिया गया, लेकिन वक्त रहते शक हुआ और चारों व्यापारी ठगी से बच गए. साइबर पुलिस ने कारोबारियों को अलर्ट रहने की सलाह दी है.

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साइबर ठगी का तरीका बदला, टारगेट बदले, लेकिन ठगी का मकसद वही-आपके खाते से पैसा उड़ाना. कंपनियों में इस्तेमाल हो चुका बॉस स्कैम अब बड़े कारोबारियों तक पहुंच गया है. जयपुर में साइबर ठगों ने चार व्यापारियों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की. खास तौर पर टेक्सटाइल और ज्वैलरी कारोबारियों को निशाना बनाने के लिए नई रणनीति अपनाई गई.

पहले वॉट्सएप वेब से ली जानकारी

ठगों ने पहले सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की. किसी कर्मचारी के लैपटॉप या कंप्यूटर में मालवेयर पहुंचाया गया. इसके जरिए सिस्टम की जानकारी के साथ-साथ वॉट्सएप वेब और दूसरी डिजिटल जानकारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश हुई. इसके बाद व्यापारियों और उनके कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी जुटाई गई.

अगला कदम था, बिल्कुल असली बॉस जैसी पहचान बनाना. ठगों ने फर्जी वॉट्सएप और ई-मेल के जरिए अकाउंटेंट से संपर्क किया. फिर तत्काल पेमेंट करने का आदेश दिया, लेकिन यहां व्यापारियों की सतर्कता साइबर ठगों पर भारी पड़ गई. शक होने पर पेमेंट रोक दिया गया और ठगी की कोशिश नाकाम हो गई.

इस तरह करते हैं ठगी

स्टेट साइबर थाना प्रभारी गजेंद्र शर्मा के अनुसार, कंपनियों की तरह ही व्यापारियों के खिलाफ भी बॉस स्कैम की रणनीति अपनाई जा रही है. ठग मालवेयर के जरिए सिस्टम तक पहुंच बनाने के बाद कर्मचारियों की वॉट्सएप चैट और दूसरी जानकारी पढ़ते हैं, फिर उसी जानकारी के आधार पर हूबहू रिप्लिका तैयार कर ठगी की कोशिश करते हैं.

साइबर पुलिस ने दी सलाह

साइबर पुलिस की सबसे बड़ी सलाह है, सिस्टम की सुरक्षा से समझौता न करें. कंप्यूटर में हमेशा ऑरिजनल ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑरिजनल एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, एंटी वायरस को अपडेट रखें और सबसे जरूरी, बॉस या किसी वरिष्ठ अधिकारी के नाम से अगर अचानक पेमेंट का आदेश मिले, तो सिर्फ वॉट्सएप मैसेज देखकर भुगतान न करें.

टेक्सटाइल और ज्वैलरी कारोबारियों को किया अलर्ट

जयपुर में चार व्यापारियों को निशाना बनाने की कोशिश के बाद साइबर पुलिस ने खास तौर पर टेक्सटाइल और ज्वैलरी कारोबारियों को अलर्ट किया है क्योंकि साइबर ठग अब सिर्फ कंपनियों के कर्मचारियों को नहीं, बल्कि कारोबारियों के पूरे डिजिटल नेटवर्क को निशाना बनाने की तैयारी में हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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