/मीठी आवाज में आई जॉब कॉल बनी जी का जंजाल! खाली हो रहा बैंक अकाउंट, पढ़ें जयपुर में साइबर ठगी का नया खेल

Jaipur News: राजधानी जयपुर में साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपना रहा है. पिछले कुछ महीनों में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई में सामने आए मामलों ने यह साफ कर दिया है कि अब साइबर ठग अपने गिरोह को भरोसेमंद दिखाने के लिए बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं को कॉल सेंटरों में रोजगार देकर उन्हें फ्रंट फेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. शहर के मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रिहायशी अपार्टमेंट ऐसे फर्जी कॉल सेंटरों का नया ठिकाना बनते जा रहे हैं.

पिछले दिनों की गई जयपुर पुलिस की कार्रवाई में तीन बड़े फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिनमें अलग-अलग तरीकों से लोगों को ठगने का कारोबार चल रहा था. कहीं विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया जा रहा था तो कहीं ई-मित्र रिटेलर आईडी और सरकारी सेवाओं के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की जा रही थी.

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डिजिटल जांच में करीब चार हजार लोगों का डेटा मिला

हाल ही में जवाहर नगर थाना क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी स्थित रॉयल अपार्टमेंट में संचालित एक फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर संचालक सलमान सहित 11 युवक-युवतियों को डिटेन किया. मौके से 15 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और 9 मोबाइल बरामद किए गए.जांच में सामने आया कि यह कॉल सेंटर पिछले दो से तीन सालों से संचालित हो रहा था. आरोपियों द्वारा राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोगों को ई-मित्र आईडी उपलब्ध कराने और ई-मित्र के माध्यम से रोजगार दिलाने का झांसा देकर 40 हजार से 70 हजार रुपये तक वसूले जाते थे. पैसे लेने के बाद न तो कोई सुविधा दी जाती थी और न ही कॉल रिसीव किए जाते थे. अब तक हुई डिजिटल जांच में करीब चार हजार लोगों का डेटा मिला है जिनके साथ ठगी की आशंका है.

विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी

जुलाई में सीएसटी की कार्रवाई में महेश नगर और जालूपुरा थाना क्षेत्रों में तीन अलग-अलग फर्जी कॉल सेंटरों का खुलासा हुआ था. महिमा ट्रिनिटी मॉल में विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही थी. यहां संचालक और उसके साथी के साथ 10 युवतियां काम करती मिलीं.



इसी तरह ओके प्लस मॉल और गणपति प्लाजा में संचालित दो अन्य कॉल सेंटरों में भी युवतियां कॉलिंग कर लोगों को विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवा रही थीं. तीनों स्थानों से कुल 22 लोग मिले, जिनमें केवल दो युवक और 20 युवतियां शामिल थीं. मौके से लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए.



इससे पहले 26 मई को जगतपुरा स्थित एबीएस प्लाजा में संचालित फर्जी ई-मित्र रिटेलर आईडी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ था. यहां से नौ वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चार पुरुष और पांच महिलाएं थीं, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक भी मिला था.

QR कोड और UPI के जरिए भुगतान लेता था गिरोह

गिरोह लोगों को ई-मित्र रिटेलर आईडी दिलाने का झांसा देकर QR कोड और UPI के जरिए भुगतान लेता था. जांच में फर्जी वेबसाइट, डेटा शीट, व्हाट्सएप पेमेंट ग्रुप, ईमेल आईडी और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल सामने आया. पुलिस ने आठ लैपटॉप, नौ मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए थे.

हाल के मामलों में एक समान पैटर्न सामने आया है. कॉल सेंटरों में बड़ी संख्या में युवतियों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि फोन पर बात करने वाले लोगों का भरोसा आसानी से जीता जा सके. मधुर बातचीत, सरकारी योजनाओं, ई-मित्र सेवाओं, विदेश में नौकरी और रोजगार जैसे विषयों का सहारा लेकर लोगों को पहले विश्वास में लिया जाता है और फिर उनसे ऑनलाइन भुगतान करवा लिया जाता है.

पीड़ितों की पहचान कर पूरे साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश होगा

जांच में यह भी सामने आया है कि साइबर ठग अब सुनसान स्थानों की बजाय शहर के प्रमुख मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रिहायशी अपार्टमेंट में कॉल सेंटर खोल रहे हैं ताकि गतिविधियां सामान्य कार्यालय जैसी दिखाई दें और किसी को संदेह न हो. किराये के ऑफिस, हाई-स्पीड इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, डेटा शीट और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए पूरा नेटवर्क संचालित किया जा रहा है.

जयपुर पुलिस अब इन कॉल सेंटरों से बरामद मोबाइल, लैपटॉप, बैंक खातों, QR कोड, ईमेल आईडी, सिम कार्ड और डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही है. आशंका है कि इस नेटवर्क के तार राजस्थान से बाहर कई राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं. बरामद हजारों लोगों के डेटा की भी जांच की जा रही है ताकि सभी पीड़ितों की पहचान कर पूरे साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.