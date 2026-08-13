/जयपुर में डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक खेल, रिटायर जज से 8 दिन में ठगे 2.50 करोड़ रुपये

Jaipur Retired Judge Digital Arrest: राजस्थान के जयपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. शातिर साइबर ठगों ने 90 साल के रिटायर जिला जज गणपत सिंह भण्डारी को अपना शिकार बनाया. 28 जुलाई को उनके मोबाइल पर वॉट्सऐप वीडियो कॉल आया. वीडियो कॉल करने वाले शख्स ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी. खुद को मुंबई CBI का अधिकारी बताते हुए उसने दावा किया कि मुंबई में 50 करोड़ रुपए के हवाला लेनदेन का खुलासा हुआ है.

रिटायर जज को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

ठग ने पूर्व जिला जज को बताया कि हवाला की रकम में से 40 लाख रुपए उनके SBI खाते में आए हैं और अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, तो उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया जाएगा. इतना ही नहीं, आरोपियों ने परिवार के किसी सदस्य को जानकारी देने पर भी कार्रवाई की धमकी दी. कुछ देर बाद दूसरे शख्स ने वॉट्सऐप कॉल किया और खुद को RBI मैनेजर बताया. उसने कहा कि हवाला की रकम से म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया है. ऐसे में निवेश और दूसरी वित्तीय जानकारी की जांच करनी होगी. इस पर डरे हुए पूर्व जज ने अपने म्यूचुअल फंड समेत दूसरे वित्तीय दस्तावेज और जरूरी जानकारी भी आरोपियों को दे दी.

7 दिन में 2 करोड़ 50 लाख 51 हजार रुपए ट्रांसफर

इसके बाद साइबर ठगों ने जांच के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया. पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार, 3 अगस्त से 10 अगस्त के बीच करीब आठ दिनों में अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 2 करोड़ 50 लाख 51 हजार रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए. ठगों ने इतनी सफाई से पूरा जाल बिछाया कि करीब 15 दिनों तक परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं हो सकी. हर कॉल खत्म होने के बाद आरोपियों का नया आदेश आता था. वॉट्सऐप चैट डिलीट करो, कॉल हिस्ट्री डिलीट करो, मैसेज डिलीट करो, भय और दबाव में पूर्व जज इन निर्देशों का पालन करते रहे.

बैंक मैनेजर को हुआ शक

साइबर ठगों का लालच यहीं नहीं रुका. अब उनकी नजर पूर्व जज के PPF खाते पर थी. आरोपियों ने PPF की रकम भी ट्रांसफर करने को कहा. इसी रकम को ट्रांसफर कराने के लिए जब बुधवार सुबह पूर्व जज SBI की जौहरी बाजार शाखा पहुंचे, तो बैंक मैनेजर को पूरे मामले पर शक हुआ. बैंक मैनेजर ने पूछताछ की. जब पूरी जानकारी सामने आई, तो बैंक मैनेजर ने ट्रांजेक्शन रोक दिया और पूर्व जज को बताया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, उसके बाद इस करोड़ों की ठगी का पूरा राज खुला.

ज्योति नगर थाने में शिकायत दर्ज

इसके बाद पूर्व जज ने अपने भांजे रविन्द्र सिंह मोहनोत को बुलाया. रविन्द्र सिंह ने पूरी जानकारी जुटाई और इसके बाद ज्योति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामला साइबर क्राइम पुलिस के पास भेज दिया. इसके बाद साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू कर दी है. अब पुलिस साइबर ठगों तक पहुंचने के लिए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है. जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंचने की संभावना है.