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जयपुर में 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत साइबर ठगी का बड़ा खेल बेनकाब, ठग साजिद खान गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत साइबर ठग साजिद खान को गिरफ्तार किया है. आरोपी लोगों के बैंक खाते और फर्जी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन ठगी करता था. मोबाइल जांच में 100 से अधिक संदिग्ध ट्रांजैक्शन और फर्जी क्रेडिट मैसेज मिले.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Jul 26, 2026, 10:36 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 10:36 AM IST
जयपुर में 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत साइबर ठगी का बड़ा खेल बेनकाब, ठग साजिद खान गिरफ्तार
Image Credit: ठग साजिद खान

Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ईस्ट पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी भोले-भाले लोगों को झांसे और लालच में फंसाकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के लिए करता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

यह कार्रवाई पुलिस थाना खोह नागोरियान की टीम ने की. गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिद खान, निवासी मेव मोहल्ला, खोह, जिला डीग के रूप में हुई है.

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खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर उन्हें झांसे में लेता था

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को विभिन्न तरह के लालच देकर उनके बैंक खाते अपने कब्जे में ले लेता था. इसके बाद उन खातों में असली मोबाइल नंबर की जगह फर्जी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाए जाते थे. इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल कर आरोपी लोगों से संपर्क करता और खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर उन्हें झांसे में लेता था.

आरोपी लोगों को खाते में रुपये जमा होने के फर्जी मैसेज भेजता था और इसी बहाने साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देता था. ठगी से मिली रकम पहले फर्जी बैंक खातों में मंगवाई जाती थी. इसके बाद ई मित्र के माध्यम से नकद राशि निकाल ली जाती थी, ताकि पैसे का पता लगाना मुश्किल हो सके.

बैंक खाते और मोबाइल नंबर बदल देता था

पुलिस के अनुसार, जब किसी मामले में शिकायत दर्ज होती या कार्रवाई की आशंका होती, तब आरोपी तुरंत बैंक खाते और मोबाइल नंबर बदल देता था. इसके बाद वह नए बैंक खातों और नए नंबरों के जरिए फिर से लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देता था.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की भी जांच की. मोबाइल से विभिन्न बैंक खातों से जुड़े 100 से अधिक संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली. इसके अलावा 100 से ज्यादा अलग-अलग मोबाइल नंबरों पर रुपये क्रेडिट होने के फर्जी संदेश भी मिले हैं. इन तथ्यों के आधार पर पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

जयपुर पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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