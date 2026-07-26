/जयपुर में 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत साइबर ठगी का बड़ा खेल बेनकाब, ठग साजिद खान गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ईस्ट पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी भोले-भाले लोगों को झांसे और लालच में फंसाकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के लिए करता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है.

यह कार्रवाई पुलिस थाना खोह नागोरियान की टीम ने की. गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिद खान, निवासी मेव मोहल्ला, खोह, जिला डीग के रूप में हुई है.

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खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर उन्हें झांसे में लेता था

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को विभिन्न तरह के लालच देकर उनके बैंक खाते अपने कब्जे में ले लेता था. इसके बाद उन खातों में असली मोबाइल नंबर की जगह फर्जी मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाए जाते थे. इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल कर आरोपी लोगों से संपर्क करता और खुद को बैंक प्रतिनिधि बताकर उन्हें झांसे में लेता था.

आरोपी लोगों को खाते में रुपये जमा होने के फर्जी मैसेज भेजता था और इसी बहाने साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देता था. ठगी से मिली रकम पहले फर्जी बैंक खातों में मंगवाई जाती थी. इसके बाद ई मित्र के माध्यम से नकद राशि निकाल ली जाती थी, ताकि पैसे का पता लगाना मुश्किल हो सके.

बैंक खाते और मोबाइल नंबर बदल देता था

पुलिस के अनुसार, जब किसी मामले में शिकायत दर्ज होती या कार्रवाई की आशंका होती, तब आरोपी तुरंत बैंक खाते और मोबाइल नंबर बदल देता था. इसके बाद वह नए बैंक खातों और नए नंबरों के जरिए फिर से लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देता था.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की भी जांच की. मोबाइल से विभिन्न बैंक खातों से जुड़े 100 से अधिक संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली. इसके अलावा 100 से ज्यादा अलग-अलग मोबाइल नंबरों पर रुपये क्रेडिट होने के फर्जी संदेश भी मिले हैं. इन तथ्यों के आधार पर पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

जयपुर पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.