जयपुर में मौत का खनन! दादर डूंगरी खदान ढही, अवैध खुदाई का बड़ा खुलासा

Jaipur Illegal Mining: राजधानी के दादर डूंगरी (नारदपुरा) इलाके में अवैध खनन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है. गुरुवार को यहां एक खदान ढहने से एक व्यक्ति मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाकर अस्पताल पहुंचाया. यह हादसा कोई संयोग नहीं, बल्कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे बेतहाशा खनन का नतीजा है.

कागजों में 94 हजार टन, मौके पर लाखों टन

दादर डूंगरी इलाके में खनन माफिया और अधिकृत लीजधारक मिलकर सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं. आज की दुर्घटना खदान संख्या 363/07 में हुई, जो सालासर महिमा माइंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 तक यहां केवल 94 हजार टन चेजा पत्थर का खनन दिखाया गया है. लेकिन सूत्रों का दावा है कि वास्तविकता में यहां 4 गुना (करीब 4 लाख टन) से अधिक पत्थर निकाला जा चुका है.अंधाधुंध खुदाई, यहां स्वीकृत 22 खदानों में से 17 संचालित हैं, जिनमें से अधिकांश में लीज एरिया से बाहर और तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई की जा रही है.

सुरक्षा मानकों का जनाजा

खदानों में काम करने वाले श्रमिकों की जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. डीजीएमएस (DGMS) के स्पष्ट निर्देश हैं कि खदानों की बैंचिंग (सीढ़ीनुमा खुदाई) होनी चाहिए, ताकि ढहने का खतरा न रहे. लेकिन अधिक मुनाफे के चक्कर में यहां सीधी दीवार जैसी कटाई की जा रही है. अवैध रूप से भारी धमाके (Blasting) किए जाते हैं, जिससे पूरी पहाड़ी खोखली हो रही है और खदानें कभी भी ढह सकती हैं.बता दें कि करीब 3 साल पहले भी खदान संख्या 160/2007 में एक श्रमिक की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया.

अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल

स्थानीय लोगों का आरोप है कि खान विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) नहीं करते. कागजों में खनन को कम दर्शाकर रॉयल्टी की चोरी की जा रही है और बिना सुरक्षा उपकरणों के मजदूरों को मौत के कुएं में उतारा जा रहा है.

जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं-कुल स्वीकृत खदानें 22 (प्रत्येक 1 हेक्टेयर), वर्तमान में संचालित 17 खदानें,मुख्य खनिज चेजा पत्थर (Masonry Stone), अवैध खनन का स्तर-स्वीकृत मात्रा से 4 गुना अधिक और सुरक्षा स्थिति-अत्यंत नाजुक (Zero Benching).

