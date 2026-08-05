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जयपुर डेयरी ने बढ़ाया दूध खरीद का मूल्य, 11 अगस्त के लागू होंगे नए दाम

कमजोर मानसून और महंगे चारे के बीच जयपुर डेयरी ने पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए दूध खरीद मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है. 11 अगस्त 2026 से दूध खरीद दर 875 रुपये से बढ़ाकर 925 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दी जाएगी.  

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 05, 2026, 07:01 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 07:01 PM IST
जयपुर डेयरी ने बढ़ाया दूध खरीद का मूल्य, 11 अगस्त के लागू होंगे नए दाम
Image Credit: Jaipur news

Jaipur News: जयपुर डेयरी ने दूध खरीद मूल्य बढ़ाकर लाखों लीटर दूध देने वाले ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने का फैसला किया है. ऐसे में महंगे चारे और बढ़ती लागत के बीच जयपुर डेयरी ने पशुपालकों को बड़ी राहत दी है. 11 अगस्त से दूध का खरीद मूल्य बढ़ेगा, जिससे दो लाख से ज्यादा पशुपालकों की आय में इजाफा होगा. आखिर कितना बढ़ा दाम और किसे होगा सीधा फायदा.

इस बार मानसून की कमजोर रफ्तार ने खेतों के साथ पशुपालकों की चिंता भी बढ़ा दी है. कम बारिश के कारण हरे चारे की उपलब्धता घटी है और सूखे चारे की कीमत 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है. ऐसे समय में जयपुर डेयरी ने दूध खरीद मूल्य बढ़ाकर हजारों ग्रामीण परिवारों को राहत देने का फैसला किया है.

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दूध खरीद मूल्य में 50 रुपये प्रति किलोग्राम

जयपुर डेयरी ने घोषणा की है कि 11 अगस्त से दूध खरीद मूल्य में 50 रुपये प्रति किलोग्राम फैट की बढ़ोतरी लागू होगी. इसके बाद खरीद दर 875 रुपये से बढ़कर 925 रुपए प्रति किलोग्राम फैट हो जाएगी और पशुपालकों को फैट के आधार पर करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक अधिक भुगतान मिल सकेगा. जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओमप्रकाश पूनिया ने बताया कि कम बारिश के कारण किसानों ने अपेक्षित बुवाई नहीं की है. दूसरी ओर चारे की बढ़ती कीमतों ने पशुपालन की लागत बढ़ा दी है. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए डेयरी ने खरीद मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि पशुपालकों को आर्थिक राहत मिल सकें.

7 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त प्रोत्साहन भुगतान भी रहेगा जारी

जयपुर डेयरी चेयरमैन ओमप्रकाश पूनिया ने कहा कि जब खेतों में बारिश कम हो और चारा महंगा हो, तब पशुपालक के लिए दूध ही सबसे बड़ी नकद फसल बन जाता है. ऐसे वक्त में खरीद मूल्य बढ़ना सीधे उसकी जेब और गांव की अर्थव्यवस्था दोनों को राहत देता है. खरीद मूल्य बढ़ने के बावजूद 7 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त प्रोत्साहन भुगतान भी जारी रहेगा.

जयपुर डेयरी प्रतिदिन जयपुर, दौसा और आसपास के क्षेत्रों से 14 लाख लीटर से अधिक दूध खरीदती है. यह दूध 2 लाख से ज्यादा पशुपालकों से लिया जाता है. ऐसे में खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का सीधा लाभ गांवों की उस बड़ी आबादी को मिलेगा, जिसकी रोजमर्रा की आय का प्रमुख आधार दुग्ध उत्पादन है.

बहरहाल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दूध को रोज नकद आय का सबसे भरोसेमंद जरिया माना जाता है. ऐसे में खेती पर मौसम की मार के बीच डेयरी का यह फैसला सिर्फ दूध की कीमत बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बनाए रखने और पशुपालकों का मनोबल बढ़ाने की पहल भी माना जा रहा है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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