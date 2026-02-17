सरस घी को मिलेगा सुरक्षा कवच! मिलावट के खिलाफ उठाया यह कदम, हर कोई करेगा वाह-वाही

Jaipur Saras Ghee: मिलावट और नकली घी के बढ़ते खतरे के बीच जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है. डेयरी जल्द ही सरस घी को 1 लीटर की अत्याधुनिक मल्टी-लेयर टेट्रा पैक पैकिंग में बाजार में उतारेगी, जो पूरी तरह डुप्लीकेशन-प्रूफ और छेड़छाड़-रोधी होगी. इसकी लॉन्चिंग की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

टेट्रा पैक फिलिंग मशीन

नई पैकिंग व्यवस्था में अत्याधुनिक टेट्रा पैक फिलिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जिससे घी की पैकिंग पूरी तरह स्वच्छ, सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होगी. मल्टी-लेयर पैकिंग सामग्री विशेष रूप से डिजाइन की गई है और यह सामान्य बाजार में उपलब्ध नहीं होती, बल्कि केवल प्रमाणित और प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त की जाती है. इससे नकली या दोबारा भरे गए घी की आशंका लगभग खत्म हो जाएगी.

हर रोज 90 हजार लीटर घी की पैकिंग

जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार के अनुसार, नई 1 लीटर टेट्रा पैक व्यवस्था शुरू होने से डेयरी की पैकिंग क्षमता में बड़ा इजाफा होगा. इस तकनीक से प्रतिदिन करीब 90 हजार लीटर घी की पैकिंग संभव हो सकेगी. इससे त्योहारों, विवाह सीजन और अधिक मांग वाले समय में भी सरस घी की लगातार आपूर्ति बनी रहेगी.

उन्होंने कहा कि जयपुर डेयरी का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिलावट से मुक्त, शुद्ध और भरोसेमंद घी उपलब्ध कराना है, ताकि लोग बिना किसी शंका के सरस ब्रांड पर भरोसा कर सकें.

डेयरी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की पहचान

वहीं, जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओमप्रकाश पूनिया ने कहा कि सरस घी की नई मल्टी-लेयर टेट्रा पैक पैकिंग मिलावट के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी. यह कदम उपभोक्ताओं के हित में बेहद महत्वपूर्ण है और इससे जयपुर डेयरी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की पहचान और मजबूत होगी.

जयपुर डेयरी आने वाले समय में भी आधुनिक तकनीक और नवाचार के जरिए उपभोक्ताओं को बेहतर और सुरक्षित दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में काम करती है.

