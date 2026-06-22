/जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

Jaipur Darbhanga Amrit Bharat Express: जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रविवार को रेलवे विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस एवं बीकानेर (लालगढ़)-अहमदाबाद (साबरमती) एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे. नई रेल सेवाओं के शुरू होने से राजस्थान, गुजरात और बिहार के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा तथा यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिल सकेंगी.



भारतीय रेलवे में हो रहा अभूतपूर्व बदलाव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे आधुनिकता और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है. रेलवे नेटवर्क में लगातार विस्तार, आधुनिक तकनीक का उपयोग, यात्री सुविधाओं में सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से देश के विकास को नई दिशा मिल रही है. उन्होंने कहा कि जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान और बिहार के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी. यह ट्रेन लाखों यात्रियों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और व्यापारियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का महत्वपूर्ण साधन साबित होगी.

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खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण

कार्यक्रम के दौरान खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया. इसे उत्तर-पश्चिम रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस अत्याधुनिक टर्मिनल से ट्रेनों के अनुरक्षण, संचालन और रखरखाव की क्षमता में बड़ा सुधार होगा. इससे रेल सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और ट्रेनों के संचालन में दक्षता बढ़ेगी. यह परियोजना भविष्य में उत्तर-पश्चिम रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी.



खाटूश्यामजी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी घोषणा

कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीकर जिले के खाटूश्यामजी क्षेत्र के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देते हुए सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा की. यह नया स्टेशन खाटूश्यामजी मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूर हाईवे के निकट बनाया जाएगा. रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशन का निर्माण अगले 12 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बनने से देशभर से बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.



जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही मौजूदगी

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, दरभंगा सांसद गोपाल ठाकुर, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ, जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान रेलवे की नई परियोजनाओं को राजस्थान के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया. खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित यह कार्यक्रम प्रदेश में रेलवे अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत माना जा रहा है.

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