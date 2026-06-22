Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार

Amrit Bharat Express: जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस, बीकानेर-साबरमती एक्सप्रेस और खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. साथ ही खाटूश्यामजी क्षेत्र के लिए सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन बनाने की भी घोषणा की गई.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 22, 2026, 05:47 AM|Updated: Jun 22, 2026, 05:47 AM
जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार
Image Credit: Amrit Bharat Express

Jaipur Darbhanga Amrit Bharat Express: जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रविवार को रेलवे विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस एवं बीकानेर (लालगढ़)-अहमदाबाद (साबरमती) एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे. नई रेल सेवाओं के शुरू होने से राजस्थान, गुजरात और बिहार के बीच संपर्क और अधिक मजबूत होगा तथा यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं मिल सकेंगी.


भारतीय रेलवे में हो रहा अभूतपूर्व बदलाव
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे आधुनिकता और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है. रेलवे नेटवर्क में लगातार विस्तार, आधुनिक तकनीक का उपयोग, यात्री सुविधाओं में सुधार और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से देश के विकास को नई दिशा मिल रही है. उन्होंने कहा कि जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान और बिहार के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी. यह ट्रेन लाखों यात्रियों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और व्यापारियों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का महत्वपूर्ण साधन साबित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source


खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण
कार्यक्रम के दौरान खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया. इसे उत्तर-पश्चिम रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस अत्याधुनिक टर्मिनल से ट्रेनों के अनुरक्षण, संचालन और रखरखाव की क्षमता में बड़ा सुधार होगा. इससे रेल सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और ट्रेनों के संचालन में दक्षता बढ़ेगी. यह परियोजना भविष्य में उत्तर-पश्चिम रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी.


खाटूश्यामजी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी घोषणा
कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीकर जिले के खाटूश्यामजी क्षेत्र के श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देते हुए सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन के निर्माण की घोषणा की. यह नया स्टेशन खाटूश्यामजी मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूर हाईवे के निकट बनाया जाएगा. रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशन का निर्माण अगले 12 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बनने से देशभर से बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.


जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, दरभंगा सांसद गोपाल ठाकुर, बगरू विधायक कैलाश वर्मा, उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ, जयपुर मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन सहित कई जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान रेलवे की नई परियोजनाओं को राजस्थान के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया. खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर आयोजित यह कार्यक्रम प्रदेश में रेलवे अवसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम का अलर्ट! इन जिलों में भारी पड़ सकते हैं अगले 3 घंटे

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में RE-NEET 2026 शांतिपूर्ण सम्पन्न, फिजिक्स रहा चुनौतीपूर्ण, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सामान्य

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, राजस्थान और बिहार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

झुंझुनूं में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण का खुलासा, बंदूक की नोक पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप, 22 लाख रुपये भी छीने

Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

नक्की झील के किनारे CM भजनलाल शर्मा ने किया योग, प्राकृतिक सौंदर्य का दिखा अद्भुत संगम

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

जयपुर से दरभंगा के लिए शुरू होगी नई ट्रेन, बिहारवासियों का लंबा इंतजार होगा खत्म

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

कोटा में जहरीले जीव के काटने से 2 वर्षीय मासूम की मौत, झाड़ फूंक में समय गंवाने से बिगड़ी हालत

Chittorgarh News: कुएं में मिला युवक का शव, पास घूम रहे थे 3 सांप

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

TAGS:
Rajasthan news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, रेल कनेक्टिविटी को मिलेगा नया विस्तार
Rajasthan news
2
Rajasthan news
3
Rajasthan news
4
jaipur news
5
Jhunjhunu News