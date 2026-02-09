जयपुर चांदपोल परकोटा विवाद: हजरत गुलाबशाह दरगाह छत निर्माण पर भारी हंगामा, पुलिस तैनात

Jaipur Chandpole Parikota controversy: जयपुर के चांदपोल परकोटे से सटी हजरत गुलाबशाह दरगाह की छत निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. परकोटे से लगभग छूते हुए यह निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों और विधायक बालमुकुंदाचार्य ने आपत्ति जताई. विधायक का आरोप है कि यूनेस्को में शामिल चांदपोल परकोटे के 5 मीटर दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहां परकोटे के साथ छेड़छाड़ कर निर्माण किया जा रहा था. विवाद बढ़ने के बाद मौके पर निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिया गया है.

दूसरे दिन भी मौके पर शांति, पुलिस बल तैनात

विवाद के दूसरे दिन भी इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भारी बल तैनात कर रखा है. हजरत गुलाबशाह दरगाह परिसर और आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं.

विभागीय अनुमति की जांच जारी

पुलिस और प्रशासन के अनुसार, निर्माण कार्य की अनुमति और नियमों का पालन होने या न होने की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है. यह देखा जा रहा है कि क्या परकोटे के संरक्षित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी गई थी या नहीं. यूनेस्को नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने मौके पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बात की, जिसमें सभी ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

स्थानीय लोगों और विधायक की आपत्ति

विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि परकोटा ऐतिहासिक धरोहर है और इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्थानीय लोग भी निर्माण रोकने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की जा रही है.



