Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर चांदपोल परकोटा विवाद: हजरत गुलाबशाह दरगाह छत निर्माण पर भारी हंगामा, पुलिस तैनात

Parikota News: जयपुर के चांदपोल परकोटे से सटी हजरत गुलाबशाह दरगाह की छत निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. विधायक बालमुकुंदाचार्य का आरोप है कि यूनेस्को में शामिल परकोटे के 5 मीटर दायरे में निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन परकोटे के साथ छेड़छाड़ कर काम किया जा रहा था. विवाद बढ़ने के बाद मौके पर निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिया गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Feb 09, 2026, 01:41 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 01:41 PM IST

Trending Photos

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें
10 Photos
jhunjhunu news

विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!
7 Photos
rajasthan place to visit

Photo: वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है राजस्थान की ये जगह, यहां की खूबसूरती पहली नजर में जीत लेगी आपका दिल!

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?
6 Photos
Rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों वाली बाध्यता और शैक्षणिक योग्यता के साथ ये खास शर्त भी पूरी करनी है जरूरी ?

Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में बंपर बढ़ोतरी, 10 ग्राम गोल्स से लेकर 1 किलो सिल्वर तक के बढ़ गए रेट
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Rate

Gold Silver Price Today: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में बंपर बढ़ोतरी, 10 ग्राम गोल्स से लेकर 1 किलो सिल्वर तक के बढ़ गए रेट

जयपुर चांदपोल परकोटा विवाद: हजरत गुलाबशाह दरगाह छत निर्माण पर भारी हंगामा, पुलिस तैनात

Jaipur Chandpole Parikota controversy: जयपुर के चांदपोल परकोटे से सटी हजरत गुलाबशाह दरगाह की छत निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. परकोटे से लगभग छूते हुए यह निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों और विधायक बालमुकुंदाचार्य ने आपत्ति जताई. विधायक का आरोप है कि यूनेस्को में शामिल चांदपोल परकोटे के 5 मीटर दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन यहां परकोटे के साथ छेड़छाड़ कर निर्माण किया जा रहा था. विवाद बढ़ने के बाद मौके पर निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिया गया है.

दूसरे दिन भी मौके पर शांति, पुलिस बल तैनात
विवाद के दूसरे दिन भी इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भारी बल तैनात कर रखा है. हजरत गुलाबशाह दरगाह परिसर और आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं.

विभागीय अनुमति की जांच जारी
पुलिस और प्रशासन के अनुसार, निर्माण कार्य की अनुमति और नियमों का पालन होने या न होने की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है. यह देखा जा रहा है कि क्या परकोटे के संरक्षित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी गई थी या नहीं. यूनेस्को नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने मौके पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों से बात की, जिसमें सभी ने शांति बनाए रखने की अपील की है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय लोगों और विधायक की आपत्ति
विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि परकोटा ऐतिहासिक धरोहर है और इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी. स्थानीय लोग भी निर्माण रोकने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और मामला शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news