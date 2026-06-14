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World Blood Donor Day: 35 बार रक्तदान कर चुके जयपुर के पंकज दायमा, बेटी की शादी को बनाया मानव सेवा का अभियान

World Blood Donor Day: विश्व रक्तदाता दिवस पर जयपुर का दायमा परिवार प्रेरणा बना है. 108 एम्बुलेंस चालक पंकज दायमा 35 बार रक्तदान कर चुके हैं और बेटी की शादी तक 101 यूनिट रक्तदान कराने का संकल्प लिया है. परिवार हर खुशी के मौके को समाज सेवा से जोड़कर रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 14, 2026, 11:02 AM|Updated: Jun 14, 2026, 11:02 AM
World Blood Donor Day: 35 बार रक्तदान कर चुके जयपुर के पंकज दायमा, बेटी की शादी को बनाया मानव सेवा का अभियान
Image Credit: World Blood Donor Day

World Blood Donor Day: आज विश्व रक्तदाता दिवस है. आमतौर पर शादी, जन्मदिन और सालगिरह जैसे अवसर खुशियां मनाने के लिए होते हैं, लेकिन जयपुर के दायमा परिवार ने इन खास पलों को मानव सेवा से जोड़कर एक नई मिसाल पेश की है. विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर यह परिवार पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है. परिवार ने न केवल वर्षों से हर खुशी के मौके पर रक्तदान को परंपरा बनाया है, बल्कि एक पिता ने संकल्प लिया है कि बेटी की शादी तक 101 यूनिट रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी वो पुरी करेंगे.

108 एम्बुलेंस गाड़ी चलाते वक़्त सालों पहले पंकज दायमा ने खून की जरूरत के लिए लोगों क़ो परेशान होते देखा था लेकिन उन्होंने फिर इसे अपनी जिम्मेदारी बना लिया और इस मिशन में पूरा परिवार उनके साथ हो लिया. आज हर खास दिन पर ये परिवार रक्तदान करता है चाहे जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह दायमा परिवार रक्तदान जरूर करता है.

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पंकज का मानना है कि रक्तदान केवल विशेष अवसर केवल उत्सव तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास भी होना चाहिए. पंकज दायमा बताते हैं कि रक्तदान उनके परिवार की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है. परिवार के सदस्य स्वयं रक्तदान करने के साथ-साथ अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं. इस सकारात्मक पहल का असर यह हुआ कि कई लोग नियमित रक्तदाता बन चुके हैं.

पंकज दायमा ख़ुद अब तक 35 बार रक्तदान कर चुके
दायमा परिवार की सबसे अनूठी पहल उनकी बेटी की शादी से जुड़ी है. पंकज दायमा ने बेटी के विवाह जैसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण अवसर को समाज सेवा से जोड़ते हुए शादी तक 101 यूनिट रक्तदान कराने का संकल्प लिया है. अब तक परिवार और उनके सहयोगियों द्वारा लगभग 60 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है, जिससे अनेक जरूरतमंद मरीजों को जीवनदान मिला है. पंकज दायमा ख़ुद अब तक 35 बार रक्तदान कर चुके हैं. इस मुहिम में उनकी पत्नी भी पूरी निष्ठा के साथ साथ निभा रही हैं.उनका कहना है कि इस मिथ्या क़ो खत्म करना चाहिए कि महिलाओं क़ो रक्तदान नहीं करना चाहिए.


एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है. यही सोच रक्तदान को सबसे बड़ा मानवीय दान बनाती है. इसीलिए आप स्वस्थ्य है तो रक्तदान जरूर करें.

विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है?

विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदाताओं का सम्मान करना और लोगों को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित करना है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो सके.

कौन कर सकता है रक्तदान?
रक्तदान के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए. रक्तदाता का वजन कम से कम 45 से 50 किलोग्राम होना चाहिए तथा हीमोग्लोबिन स्तर 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक होना जरूरी है. इसके अलावा व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो और किसी गंभीर संक्रमण या बीमारी से ग्रसित न हो.

रक्तदान से पहले रखें इन बातों का ध्यान

विशेषज्ञों का कहना है कि रक्तदान से पहले हल्का एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और अच्छी नींद लेकर रक्तदान केंद्र पहुंचना चाहिए. रक्तदान के दिन शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए.


किन लोगों को नहीं करना चाहिए रक्तदान?
गर्भवती महिलाओं, हाल ही में प्रसव कराने वाली महिलाओं, बुखार या संक्रमण से पीड़ित लोगों तथा एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी जैसी रक्तजनित बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए. हाल ही में बड़ी सर्जरी कराने वाले लोगों को भी चिकित्सकीय सलाह के बाद ही रक्तदान करना चाहिए.

कितने समय बाद फिर कर सकते हैं रक्तदान?
सामान्यतः पुरुष 90 दिन और महिलाएं 120 दिन के अंतराल के बाद दोबारा रक्तदान कर सकती हैं. एक बार में लगभग 350 से 450 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है, जिसकी पूर्ति शरीर कुछ ही दिनों में कर लेता है.

रक्तदान के बाद बरतें सावधानी
रक्तदान के बाद 10 से 15 मिनट तक आराम करना चाहिए. अधिक मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेना चाहिए तथा कुछ घंटों तक भारी व्यायाम और वजन उठाने से बचना चाहिए.

एक यूनिट रक्त, कई जिंदगियों को दे सकता है नया जीवन
चिकित्सकों के अनुसार रक्त को विभिन्न घटकों में अलग किया जा सकता है, जिससे एक यूनिट रक्त कई मरीजों के उपचार में उपयोगी साबित होता है. सड़क दुर्घटनाओं, प्रसव, कैंसर, थैलेसीमिया और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए रक्तदान किसी जीवनदान से कम नहीं है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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