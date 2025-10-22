जयपुर के एक मकान में मिले पति-पत्नी के शव, जांच में घर में अकेला मिला बच्चा

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर के एक घर में पति-पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई. जांच के दौरान घर में उनका बेटा मिला, जिसने सारे राज बताए.
Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर के एक घर में पति-पत्नी के शव मिले. यहां महिला का शव जमीन पर पड़ा मिला और पति का शव फंदे से लटका मिला.
वहीं, घर में मृतकों का बेटा भी था, जिसने बताया कि ये एक-दूसरे पर शक करते थे. इसके चलते दोनों में झगड़े होते रहते थे. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पहले पति ने पत्नी का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतारा और फिर खुद फंदे से लटक गया.
ये पूरा मामला जामडोली थाना इलाके की है. पुलिस ने बताया कि शाम को कंट्रोल रूम से जानकारी मिली की एक मकान में दो शव हैं, जिस पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची. यहां पर मृतकों का बच्चा मिला, जिसने घर का दरवाजा खोला.
बच्चे ने बताया कि वह गोविंद देव मंदिर में दर्शन के लिए गया था. घर आकर देखा तो मां फर्श पर और पिता पंखे से लटके मिले. दोनों के बीच झगड़ा रहता था और दोनों एक दूसरे पर शक करते थे.
पुलिस ने बेटे से मिली जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की. वहीं, जांच के बाद दोनों डेड बॉडी को एसएमएस मोर्चरी में रखवाया, जिनका पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है.
मृतक की पहचान दाउदयाल (51) और बबीता (46) के रूप में हुई है. आसपास रहने वाले लोगों का भी कहना है कि दोनों के बीच काफी झगड़ा रहता था और दोनों एक दूसरे पर शक करते थे.
पुलिस टीम और एफएसएल को मौके से सबूत मिले, जिससे पता चला कि दाउदयाल ने पहले पत्नी की गला दबाकर उसकी हत्या की और फिर खुद पंखे से फंदे से लटक गया.
