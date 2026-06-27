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जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र से लापता हुए 10 साल के मासूम की मौत में एक अपडेट
सामने आया, कि बच्चा एक CCTV में अकेले एक गली में जाता हुआ दिखाई दिया है. 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 27, 2026, 03:30 PM|Updated: Jun 27, 2026, 03:30 PM
जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र से लापता हुए 10 साल के मासूम अजमत की मौत अब रहस्य बन गई है. 14 जून से गायब बच्चे का शव कई दिनों बाद गुरुवार तलाई के नाले में मिला.

शव पूरी तरह गल चुका था, जिससे मौत की वजह साफ नहीं हो पा रही है. अब पुलिस हादसे और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है, मृतक बच्चे का नाम अजमत है, जिसकी उम्र करीब 10 साल बताई जा रही है.

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मूल रूप से बिहार का रहने वाला अजमत अपने परिवार के साथ फिलहाल जयपुर के मुहाना इलाके में रहता था. परिवार मजदूरी कर अपना गुजर-बसर करता है. 14 को अजमत अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने मुहाना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

गल चुका था अजमत का शव

पानी में कई दिनों तक पड़े रहने की वजह से अजमत का शव पूरी तरह गल चुका था. ऐसे में शरीर पर चोट के निशान हैं या नहीं, यह साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी.

CCTV आया सामने

फिलहाल यह हादसा है या फिर हत्या, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. जांच के दौरान पुलिस आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है. एक CCTV में अजमत अकेले एक गली में जाता हुआ दिखाई दिया है. इसके अलावा पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई अजमत को अपने साथ लेकर गया था.

पुलिस परिवार के कुछ अन्य सदस्यों पर भी नजर बनाए हुए है. परिवार की आपसी कलह को भी जांच का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि कई बार घरेलू विवाद भी बड़ी वारदात की वजह बन जाते हैं. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है. अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि मासूम अज़मत की मौत हादसा थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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