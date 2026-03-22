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जयपुर-दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसे से मचा हड़कंप, ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत

Jaipur Delhi highway accident: जयपुर के जमवारामगढ़ इलाके में जयपुर-दिल्ली हाईवे पर बेचवाड़ी पुलिया के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार तीन युवक—अब्दुल मलिक, मुस्तकीम शाह और साहिल—मौके पर ही मौत के घाट उतर गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 22, 2026, 08:10 AM IST | Updated:Mar 22, 2026, 08:10 AM IST

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जयपुर-दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसे से मचा हड़कंप, ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत

Rajasthan Road Accident: राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है. जयपुर-दिल्ली हाईवे पर जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के बेचवाड़ी पुलिया के समीप देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस और एक बाइक के बीच टक्कर से हुआ. यह घटना 22 मार्च की रात को हुई, जब हाईवे पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा था लेकिन रात के समय तेज गति वाली बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही दम तोड़ बैठे.

मृतकों की पहचान और परिवार का शोक
मृतकों की पहचान अब्दुल मलिक, मुस्तकीम शाह और साहिल के रूप में हुई है. ये तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे और संभवतः किसी काम या घर लौट रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और राहगीरों ने पुलिस को सूचित किया. चंदवाजी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दो शवों को निम्स अस्पताल की मोर्चरी में और एक शव को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिवारजनों को सूचना मिलते ही सदमा पहुंच गया और मौके पर रो-गले लगने का मंजर देखा गया. ये युवक जयपुर के आसपास के इलाकों के निवासी थे और उनकी मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

हाईवे पर लंबा जाम और पुलिस की मशक्कत
हादसे के बाद जयपुर-दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लग गया. क्षतिग्रस्त बाइक और बस के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया. पुलिस ने क्रेन और अन्य संसाधनों की मदद से सड़क को साफ करवाया और कई घंटों की मशक्कत के बाद यातायात बहाल किया. हाईवे पर रात के समय तेज रफ्तार वाहनों का चलना आम है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. हरियाणा रोडवेज की बस दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी और चालक की लापरवाही या तेज गति को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.

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सड़क हादसों में बढ़ती मौतें: विशेषज्ञों की चिंता
राजस्थान में जयपुर-दिल्ली हाईवे (एनएच-48) पर पिछले कुछ वर्षों में सड़क हादसे आम हो गए हैं. तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, लापरवाही और रात के समय ड्राइविंग जैसी वजहें अक्सर ऐसी घटनाओं का कारण बनती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हाईवे पर स्पीड ब्रेकर, बेहतर लाइटिंग और सख्त चेकिंग की जरूरत है. इस हादसे में तीन युवकों की मौत ने एक बार फिर याद दिलाया है कि सड़कें कितनी खतरनाक हो सकती हैं. पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय सावधानी बरतें, हेलमेट पहनें और तेज गति से वाहन न चलाएं.

परिवारों को न्याय की उम्मीद
परिवारजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले. पुलिस जांच में हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल हैं. इस दर्दनाक घटना ने पूरे जयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई है. लोगों से अपील की जा रही है कि वे सड़क नियमों का पालन करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

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