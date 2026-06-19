/जयपुर-दिल्ली हाईवे पर 100 KMPH की रफ्तार पर भी कटेगा टोल, NHAI ने शुरू की हाईटेक व्यवस्था

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Daulatpura Toll Plaza: जयपुर-दिल्ली ओल्ड हाईवे पर यात्रा करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने दौलतपुरा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम का संचालन शुरू कर दिया है. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल भुगतान के लिए न तो रुकना पड़ेगा और न ही अपनी गाड़ी की गति कम करनी होगी. यह राजस्थान में स्मार्ट और डिजिटल टोलिंग व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी कटेगा टोल
दौलतपुरा टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और एडवांस सेंसर लगाए गए हैं. ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट और FASTag को रियल टाइम में स्कैन करेंगे. NHAI के अनुसार यह तकनीक 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से गुजर रहे वाहनों की भी सटीक पहचान करने में सक्षम है. वाहन जैसे ही टोल क्षेत्र से गुजरेंगे, सिस्टम स्वतः टोल शुल्क की गणना कर भुगतान प्रक्रिया पूरी कर देगा.
अब टोल पर नहीं लगेगी लंबी कतारें
अब तक वाहन चालकों को टोल बूथ पर रुककर या गति धीमी करके भुगतान करना पड़ता था, जिससे अक्सर लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती थी. नई MLFF व्यवस्था के तहत बैरियर हटा दिए गए हैं और वाहन सीधे अपनी गति से आगे बढ़ सकेंगे. इससे यात्रा का समय कम होगा और हाईवे पर ट्रैफिक का प्रवाह बेहतर बनेगा.
फास्टैग नहीं होने पर भी होगी वसूली
नई प्रणाली में केवल FASTag वाले वाहन ही नहीं बल्कि बिना FASTag वाले वाहनों को भी ट्रैक किया जा सकेगा. हाई-रेजोल्यूशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर वाहन स्वामी की जानकारी प्राप्त करेंगे. इसके आधार पर डिजिटल इनवॉइस जारी किया जाएगा और टोल राशि बाद में वसूल की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
ऐसे काम करेगा पूरा सिस्टम
टोल प्लाजा पर लगाए गए सेंसर और कैमरे वाहन का डेटा कैप्चर कर केंद्रीय प्रोसेसिंग सिस्टम को भेजेंगे. इसके बाद वाहन की पहचान सत्यापित होगी और कुछ ही सेकंड में डिजिटल ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा. पूरी प्रक्रिया लगभग स्वचालित होगी, जिससे मानवीय हस्तक्षेप बेहद कम रह जाएगा और टोल वसूली अधिक पारदर्शी बनेगी.
जाम, प्रदूषण और ईंधन की खपत में आएगी कमी
NHAI का मानना है कि बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम लागू होने से टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ और जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी. वाहनों को बार-बार रुकना और चलना नहीं पड़ेगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी. इसके अलावा माल परिवहन की गति बढ़ने से लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलेगा.
जून अंत तक सभी टोल होंगे बैरियर-फ्री
NHAI का लक्ष्य जयपुर से हरियाणा सीमा तक स्थित प्रमुख टोल प्लाजाओं को जून माह के अंत तक MLFF तकनीक से जोड़ना है. वर्तमान में दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर टोल प्लाजा इस कॉरिडोर का हिस्सा हैं, जिनमें सबसे पहले दौलतपुरा को इस हाईटेक प्रणाली से जोड़ा गया है. आने वाले दिनों में अन्य टोल प्लाजाओं पर भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यात्रा और अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बन सकेगी.
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