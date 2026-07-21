/जयपुर-दिल्ली रूट हो गया महंगा, ट्रक-बस ऑपरेटरों पर सबसे ज्यादा असर

Jaipur News : जयपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर अब और महंगा हो गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने रात 12 बजे से कई टोल प्लाजा पर नई दरें लागू कर दी हैं. बढ़ी हुई दरों का सबसे ज्यादा असर ट्रक, बस, लॉरी और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर पड़ेगा, जबकि कुछ टोल प्लाजा पर निजी कार चालकों को भी अधिक भुगतान करना होगा.

जयपुर-दिल्ली का सफर हुआ महंगा

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जयपुर-दिल्ली (ओल्ड हाईवे) के मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर निजी कार, जीप और वैन के टोल में बढ़ोतरी की गई है. शाहजहांपुर टोल पर कार का शुल्क 195 रुपए से बढ़ाकर 215 रुपए कर दिया गया है, जबकि मनोहरपुर टोल पर निजी वाहनों के लिए 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. इससे जयपुर-दिल्ली का सफर पहले की तुलना में करीब 25 रुपए महंगा हो गया है.

व्यवसायिक परिवहन 5 से 30रुपए तक महंगा

हालांकि जयपुर-सीकर बाइपास के टाटियावास टोल और जयपुर रिंग रोड के सीतारामपुरा टोल पर निजी वाहनों के लिए पुरानी दरें ही लागू रहेंगी. यहां केवल व्यावसायिक वाहनों के टोल शुल्क में 5 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. नई दरें लागू होने के बाद परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का परिचालन खर्च बढ़ेगा, जिसका असर माल ढुलाई और यात्री परिवहन की लागत पर भी पड़ सकता है.

NHAI टोल टैक्स क्यों लेता है ?

आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने का मुख्य उद्देश्य सड़कों का रखरखाव, मरम्मत और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है. इसके अलावा, टोल से मिलने वाले राजस्व का उपयोग देश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाता है, ताकि लोगों का सफर सुरक्षित और सुगम हो सके.

NHAI टोल टैक्स की दरें कब बढ़ाता है ?

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुसार, NHAI हर साल टोल दरों की समीक्षा करता है. आमतौर पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और मुद्रास्फीति के आधार पर हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स की दरों में 3 से 5 प्रतिशत तक की मामूली बढ़ोतरी की जाती है, ताकि निर्माण और रखरखाव की बढ़ती लागत को संतुलित किया जा सके.