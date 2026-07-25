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सिर्फ़ 10 मिनट का ये काम बचाएगा डेंगू से, कलेक्टर संदेश नायक की आमजन से Sunday dry day की ख़ास अपील

Jaipur News: जयपुर में डेंगू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट में कूलर की सफाई कर जागरूकता का संदेश दिया. हर शुक्रवार सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी और हर रविवार ड्राई डे मनाने की अपील की गई है ताकि एडीज मच्छर के प्रजनन पर रोक लगाई जा सके.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 25, 2026, 10:09 AM IST | Updated:Jul 25, 2026, 10:09 AM IST
सिर्फ़ 10 मिनट का ये काम बचाएगा डेंगू से, कलेक्टर संदेश नायक की आमजन से Sunday dry day की ख़ास अपील
Image Credit: जिला कलक्टर संदेश नायक.

Jaipur News: मानसून के मौसम में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर जयपुर जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान तेज कर दिया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला कलक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट परिसर में कूलर की सफाई कर आमजन को स्वच्छता अपनाने और मच्छरजनित बीमारियों से बचाव का संदेश दिया. इस दौरान सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत भी मौजूद रहे.

हर शुक्रवार होगी सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी

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जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा कि डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना है. इसके लिए प्रत्येक शुक्रवार को सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस अभियान के तहत कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, कबाड़ और अन्य ऐसे स्थानों की नियमित जांच और सफाई की जाएगी, जहां पानी जमा होने की संभावना रहती है.

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जलभराव वाले स्थानों को साफ किया जाए तो एडीज मच्छर के प्रजनन को काफी हद तक रोका जा सकता है. यही मच्छर डेंगू जैसी बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है.

हर रविवार मनाएं ड्राई डे

जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की कि प्रत्येक रविवार को "ड्राई डे" के रूप में मनाएं. इस दिन घरों में रखे कूलरों का पानी पूरी तरह खाली कर उन्हें अच्छी तरह साफ करें. इसके साथ ही पानी रखने वाले बर्तनों को धोकर सुखाएं और यह सुनिश्चित करें कि घर या आसपास कहीं भी पानी जमा न होने पाए.

उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन यह छोटी सी सावधानी डेंगू के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

जनभागीदारी से मिलेगी सफलता

जिला कलक्टर ने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है. यदि प्रत्येक नागरिक सप्ताह में केवल 10 मिनट अपने घर, आंगन और आसपास की सफाई पर ध्यान दे, तो डेंगू जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है.

उन्होंने सभी सरकारी विभागों, निजी संस्थानों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की.

स्वच्छता और सतर्कता है सबसे बड़ा बचाव

मानसून के दौरान जलभराव और नमी बढ़ने से मच्छरों के पनपने की संभावना अधिक रहती है. ऐसे में कूलर, टंकियों, गमलों, पुराने टायर, कबाड़ और अन्य खुले बर्तनों में पानी जमा नहीं होने देना बेहद जरूरी है. जिला प्रशासन का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम करना है. प्रशासन ने नागरिकों से नियमित सफाई रखने, निर्धारित दिनों पर सोर्स रिडक्शन गतिविधियों में भाग लेने और अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की अपील की है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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