Jaipur News: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने नाहरगढ़ वैक्स म्यूज़ियम में पिता भवानी सिंह की प्रतिमा का किया लोकार्पण

Jaipur News: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर के नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में अपने पिता और महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स प्रतिमा का लोकार्पण किया. 

Published: Oct 24, 2025, 01:42 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 01:42 PM IST

Jaipur News: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर के नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में अपने पिता और महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स प्रतिमा का लोकार्पण किया. इस भावुक अवसर पर दीया कुमारी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी. म्यूज़ियम में पहले से ही महाराणा प्रताप, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई माधोसिंह द्वितीय और महारानी गायत्री देवी की प्रतिमाएं मौजूद हैं, और अब भवानी सिंह की प्रतिमा ने इस संग्रह को और समृद्ध किया. यह आयोजन भवानी सिंह की जयंती पर हुआ, जिसमें राजघराने के सदस्य, सेना के पूर्व अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल रहे.

भवानी सिंह की जयंती पर लोकार्पण: भावनात्मक क्षण

लोकार्पण समारोह ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया. दीया कुमारी ने अपने पिता की वैक्स प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इस दौरान म्यूज़ियम का अवलोकन करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटकों को प्रतिमाओं के साथ-साथ इन महान व्यक्तित्वों की उपलब्धियों और इतिहास की जानकारी भी दी जानी चाहिए. म्यूज़ियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि भवानी सिंह की प्रतिमा न केवल म्यूज़ियम, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव का प्रतीक है.

डॉक्यूमेंट्री और शौर्य का प्रदर्शन: प्रेरणा का स्रोत

कार्यक्रम में भवानी सिंह के जीवन और वीरता पर आधारित 8 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, जिसने सभी को भावुक कर दिया. म्यूज़ियम के ‘रॉयल दरबार’ सेक्शन में स्थापित यह प्रतिमा उनके शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रसेवा को दर्शाती है. अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिमा बनाने से पहले महीनों तक गहन शोध किया गया, और इसका पहला क्ले फेस अप्रैल में उनकी पुण्यतिथि पर जारी किया गया था. यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.

म्यूज़ियम की प्राथमिकता राजस्थान के नायकों को सम्मान

जयपुर वैक्स म्यूज़ियम ने हमेशा राजस्थान के ऐतिहासिक नायकों और वीर सपूतों को प्राथमिकता दी है. अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि फिल्मी सितारों के बजाय म्यूज़ियम में महाराणा प्रताप, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई माधोसिंह द्वितीय और महारानी गायत्री देवी जैसे व्यक्तित्वों की प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं. भवानी सिंह की प्रतिमा का शामिल होना इस संग्रह को और गौरवशाली बनाता है. दीया कुमारी ने समापन में कहा, “मेरे पिता सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव थे. उनकी प्रतिमा जयपुर आने वाले हर व्यक्ति को साहस और राष्ट्रसेवा का संदेश देगी.

