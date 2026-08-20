/जयपुर में 116 कोचिंग पर JDA का शिकंजा, आधा दर्जन बिल्डिंग सील!

Rajasthan News: बिल्डिंग बायोलॉजी के नियमों का हवाला देकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजधानी के करीब 116 कोचिंग संस्थानों को नोटिस थमा दिया. 7 दिन का नोटिस देकर विकास प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी.

नोटिस की अवधि पूरी होते ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में नियमों के विपरीत संचालित बताए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है. जेडीए की कार्रवाई शुरू होने के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप की स्थिति है. वहीं, राजस्थान कोचिंग एसोसिएशन ने इस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी शुरू कर दी है.

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कोचिंग संस्थानों पर जबरदस्ती दबाव

कोचिंग एसोसिएशन का आरोप है कि जेडीए की ओर से कोचिंग संस्थानों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि अधिकांश कोचिंग संस्थान बिल्डिंग बायलॉज से जुड़े नियमों की पालना कर रहे हैं. इसके बावजूद संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है.

एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों से जुड़े भवनों, पार्किंग, फायर सेफ्टी और अन्य तकनीकी मानकों को लेकर जेडीए की ओर से जारी नोटिसों पर संस्थान अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. इसके बावजूद नोटिस की अवधि पूरी होते ही सीलिंग कार्रवाई शुरू कर दी गई.

कार्रवाई से 1 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित

कोचिंग संचालकों का कहना है कि कार्रवाई से 1 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उनका तर्क है कि किसी भी संस्थान के खिलाफ कार्रवाई से पहले नियमों और दस्तावेजों की स्थिति का समुचित परीक्षण किया जाना चाहिए. कोचिंग संचालकों का यह भी कहना है कि विकास प्राधिकरण कोचिंग संस्थानों पर जबरदस्ती प्रताप नगर कोचिंग हब में बिल्डिंग खरीदने का दबाव बना रहा है जबकि कोचिंग संस्थान सब किराए की बिल्डिंग लेकर यहां अपने कोचिंग संचालित कर रहे हैं.

सीलिंग की कार्रवाई शुरू

जेडीए की ओर से हैं नियमों की पालना करवाने के लिए अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी तकरीबन आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों की बिल्डिंग को विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया, जिससे कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि कोचिंग संस्थान अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अपने पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन मामला अब कोचिंग संचालकों और जेडीए के बीच टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी के बाद आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है.

