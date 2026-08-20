Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में 116 कोचिंग पर JDA का शिकंजा, आधा दर्जन बिल्डिंग सील!

जयपुर में 116 कोचिंग पर JDA का शिकंजा, आधा दर्जन बिल्डिंग सील!

जयपुर विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग बायलॉज और बिल्डिंग बायोलॉजी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए राजधानी के करीब 116 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किए थे. कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप है.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 20, 2026, 03:03 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 03:03 PM IST
जयपुर में 116 कोचिंग पर JDA का शिकंजा, आधा दर्जन बिल्डिंग सील!
Image Credit: Jaipur Development Authority

Rajasthan News: बिल्डिंग बायोलॉजी के नियमों का हवाला देकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने राजधानी के करीब 116 कोचिंग संस्थानों को नोटिस थमा दिया. 7 दिन का नोटिस देकर विकास प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी.

नोटिस की अवधि पूरी होते ही जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में नियमों के विपरीत संचालित बताए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है. जेडीए की कार्रवाई शुरू होने के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप की स्थिति है. वहीं, राजस्थान कोचिंग एसोसिएशन ने इस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोचिंग संस्थानों पर जबरदस्ती दबाव

कोचिंग एसोसिएशन का आरोप है कि जेडीए की ओर से कोचिंग संस्थानों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है. एसोसिएशन का कहना है कि अधिकांश कोचिंग संस्थान बिल्डिंग बायलॉज से जुड़े नियमों की पालना कर रहे हैं. इसके बावजूद संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है.

एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों से जुड़े भवनों, पार्किंग, फायर सेफ्टी और अन्य तकनीकी मानकों को लेकर जेडीए की ओर से जारी नोटिसों पर संस्थान अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. इसके बावजूद नोटिस की अवधि पूरी होते ही सीलिंग कार्रवाई शुरू कर दी गई.

कार्रवाई से 1 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित

कोचिंग संचालकों का कहना है कि कार्रवाई से 1 लाख विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. उनका तर्क है कि किसी भी संस्थान के खिलाफ कार्रवाई से पहले नियमों और दस्तावेजों की स्थिति का समुचित परीक्षण किया जाना चाहिए. कोचिंग संचालकों का यह भी कहना है कि विकास प्राधिकरण कोचिंग संस्थानों पर जबरदस्ती प्रताप नगर कोचिंग हब में बिल्डिंग खरीदने का दबाव बना रहा है जबकि कोचिंग संस्थान सब किराए की बिल्डिंग लेकर यहां अपने कोचिंग संचालित कर रहे हैं.

सीलिंग की कार्रवाई शुरू

जेडीए की ओर से हैं नियमों की पालना करवाने के लिए अब सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी तकरीबन आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों की बिल्डिंग को विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया, जिससे कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि कोचिंग संस्थान अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अपने पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन मामला अब कोचिंग संचालकों और जेडीए के बीच टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी के बाद आने वाले दिनों में यह विवाद और बढ़ सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अंधेरे में घुसा और मच गया कोहराम! जमवारामगढ़ में पैंथर के हमले से 27 पशुओं की मौत, मुआवजे की मांग तेज

आज से राजस्थान विधानसभा में शुरू होगा मानसून सत्र, UCC से किसान और रोजगार तक गरमाएगा सदन

रक्षाबंधन पर 'गिफ्ट' के नाम पर बड़ा धोखा! एक क्लिक और बैंक खाता खाली, पुलिस ने जारी की चेतावनी

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में 116 कोचिंग पर JDA का शिकंजा, आधा दर्जन बिल्डिंग सील!
2
3
4
5