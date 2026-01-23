Zee Rajasthan
डायबिटीज मरीजों के लिए नई CGM तकनीक, 15 दिन तक रियल-टाइम शुगर मॉनिटरिंग

Rajasthan News: डायबिटीज मरीजों के लिए नई CGM तकनीक आई है, जो बिना सुई चुभाए 15 दिनों तक शुगर लेवल ट्रैक करती है. ब्लूटूथ के जरिए हर मिनट मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा और 'लो-शुगर' अलर्ट मिलने से इलाज अब और भी आसान हो गया है.

Published: Jan 23, 2026, 04:54 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 04:54 PM IST

डायबिटीज मरीजों के लिए नई CGM तकनीक, 15 दिन तक रियल-टाइम शुगर मॉनिटरिंग

Jaipur News: डायबिटीज (मधुमेह) से जूझ रहे करोड़ों मरीजों के लिए चिकित्सा विज्ञान ने एक बड़ी राहत पेश की है. अब शुगर लेवल चेक करने के लिए दिन में कई बार उंगली में सुई चुभाने (Finger Prick) के दर्द से मुक्ति मिल सकेगी. नई CGM (Continuous Glucose Monitoring) तकनीक के जरिए अब मरीज का स्मार्टफोन ही उसका ग्लूकोमीटर बन जाएगा.

तकनीक की खासियत
यह नया सेंसर पिछले वर्जन की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और सटीक है. इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं. एक बार ऊपरी बांह (Upper Arm) के पीछे लगाने पर यह सेंसर लगातार 15 दिनों तक काम करता है. अब मरीज को सेंसर स्कैन करने की भी जरूरत नहीं है. यह ब्लूटूथ के जरिए हर एक मिनट में शुगर लेवल का डेटा सीधे मोबाइल ऐप पर भेजता है. ऐप पिछले 8 घंटों का पूरा ग्राफ दिखाता है, जिससे यह पता चलता है कि शुगर कब बढ़ रही है और कब गिर रही है.

जानलेवा स्थिति से बचाव
इस डिवाइस की सबसे क्रांतिकारी खूबी इसके कस्टम अलर्ट्स हैं.हाइपो और हाइपर अलर्ट, यदि मरीज का शुगर लेवल अचानक बहुत कम (Hypoglycemia) या बहुत ज्यादा (Hyperglycemia) होता है, तो मोबाइल तुरंत अलार्म बजाकर चेतावनी देता है.इंसुलिन मरीजों के लिए रामबाण, यह सुविधा खासकर उन मरीजों के लिए जीवनरक्षक है जो इंसुलिन लेते हैं और जिनमें शुगर अचानक गिरने का खतरा बना रहता है.बच्चों के लिए सुरक्षित, यह तकनीक 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित और प्रमाणित है.

डॉक्टरों के लिए सटीक इलाज का आधार
विशेषज्ञों के अनुसार, यह तकनीक केवल मरीज ही नहीं, बल्कि डॉक्टरों के लिए भी गेम-चेंजर साबित हो रही है. मरीज अपना रियल-टाइम डेटा डॉक्टर और परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं.,लगातार मिल रहे आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर इंसुलिन की खुराक और दवाओं को अधिक सटीकता से निर्धारित कर पाते हैं. गंभीर स्थिति बनने से पहले ही डॉक्टर को अलर्ट मिल जाता है, जिससे समय रहते उपचार संभव हो पाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी.

