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जयपुर में खुली विकास की पोल! कॉलोनी में सड़कें बनी गंदे पानी का तालाब

Jaipur News: राजधानी जयपुर की कई कालोनियां ऐसी हैं, जिनके हालत ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है, जो कहने के लिए तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में बसी है, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है.

Edited byAman SinghReported byDinesh Tiwari
Published: May 22, 2026, 07:55 PM|Updated: May 22, 2026, 07:55 PM
जयपुर में खुली विकास की पोल! कॉलोनी में सड़कें बनी गंदे पानी का तालाब
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर की कई कालोनियां ऐसी हैं, जिनके हालत ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है, जो कहने के लिए तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में बसी है, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. सुनियोजित विकास का दावा करने वाली तमाम संस्थाएं मूक दर्शक साबित हो रही है.

मामला राजधानी के जयसिंहपुरा क्षेत्र का है, जयसिंहपुर क्षेत्र में बसी कई ऐसी कॉलोनी हैं जिनमें विकास के नाम पर सड़क पानी बिजली तो पहुंच चुकी है, लेकिन पानी निकासी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है. ऐसे में घरों से निकलने वाला पानी सड़कों पर भर जाता है और जिस वजह से गंदगी व कीचड़ लगातार बना रहता है.

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स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर बुरी तरह त्रस्त है. कई जगहों पर इस समस्या से निजात पाने के लिए चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई स्थाई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा. जयसिंहपुर खोर के केशव नगर कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले तकरीबन 6 से 8 सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और उनका वोटर आईडी भी स्थानीय बन चुका है.

नगर निगम चुनाव में हर बार वोट भी करते हैं. नगर निगम के साथ विधानसभा और लोकसभा में भी उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा. वार्ड पार्षद से लेकर विधायक व संसद तक सभी जगह पर शिकायत लेकर चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं.

कॉलोनी में बहने वाले गंदे पानी की वजह से कॉलोनी में बदबू है. गंदगी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन खाली प्लाटों में भरने वाले पानी से मच्छर पैदा होकर बीमारियां भी फैल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा.

ना ही कोई जनप्रतिनिधि इन कॉलोनी वासियों की मदद के लिए आगे आकर नाली निर्माण का प्रयास करवा रहा. पिछले कई सालों से इस समस्या से परेशान यह लोग सभी जगह शिकायत देने के बाद अब हताश नजर आ रहे हैं. देखने वाली बात है कि अब कोई पार्षद विधायक या सांसद उनकी सुध लेता है या फिर हालात जज के तस बने रहते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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