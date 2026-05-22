/जयपुर में खुली विकास की पोल! कॉलोनी में सड़कें बनी गंदे पानी का तालाब

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Jaipur News: राजधानी जयपुर की कई कालोनियां ऐसी हैं, जिनके हालत ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है, जो कहने के लिए तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में बसी है, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है.
Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर की कई कालोनियां ऐसी हैं, जिनके हालत ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है, जो कहने के लिए तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में बसी है, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. सुनियोजित विकास का दावा करने वाली तमाम संस्थाएं मूक दर्शक साबित हो रही है.
मामला राजधानी के जयसिंहपुरा क्षेत्र का है, जयसिंहपुर क्षेत्र में बसी कई ऐसी कॉलोनी हैं जिनमें विकास के नाम पर सड़क पानी बिजली तो पहुंच चुकी है, लेकिन पानी निकासी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है. ऐसे में घरों से निकलने वाला पानी सड़कों पर भर जाता है और जिस वजह से गंदगी व कीचड़ लगातार बना रहता है.
स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर बुरी तरह त्रस्त है. कई जगहों पर इस समस्या से निजात पाने के लिए चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई स्थाई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा. जयसिंहपुर खोर के केशव नगर कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले तकरीबन 6 से 8 सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं और उनका वोटर आईडी भी स्थानीय बन चुका है.
नगर निगम चुनाव में हर बार वोट भी करते हैं. नगर निगम के साथ विधानसभा और लोकसभा में भी उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा. वार्ड पार्षद से लेकर विधायक व संसद तक सभी जगह पर शिकायत लेकर चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं.
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कॉलोनी में बहने वाले गंदे पानी की वजह से कॉलोनी में बदबू है. गंदगी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन खाली प्लाटों में भरने वाले पानी से मच्छर पैदा होकर बीमारियां भी फैल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा.
ना ही कोई जनप्रतिनिधि इन कॉलोनी वासियों की मदद के लिए आगे आकर नाली निर्माण का प्रयास करवा रहा. पिछले कई सालों से इस समस्या से परेशान यह लोग सभी जगह शिकायत देने के बाद अब हताश नजर आ रहे हैं. देखने वाली बात है कि अब कोई पार्षद विधायक या सांसद उनकी सुध लेता है या फिर हालात जज के तस बने रहते हैं.
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