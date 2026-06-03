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बिजली कनेक्शन लेने वालों को झटका, जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाई सामग्री की दरें, अब ये काम होंगे महंगे

राजस्थान में JVVNL ने संशोधित स्टैंडर्ड इश्यू रेट जारी किया है. जिससे आम लोगों बिजली बिल पर तुरंत असर तो नहीं होगा लेकिन नए कनेक्शन और तकनीकी सेवाएं महंगी हो सकती है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byNeha Sharma
Published: Jun 03, 2026, 11:10 AM|Updated: Jun 03, 2026, 11:10 AM
बिजली कनेक्शन लेने वालों को झटका, जयपुर डिस्कॉम ने बढ़ाई सामग्री की दरें, अब ये काम होंगे महंगे
Image Credit: Social media

Jaipur News : जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने स्टोर्स से जारी होने वाली सभी सामग्री की संशोधित स्टैंडर्ड इश्यू रेट SIR जारी कर दी है. अधीक्षण अभियंता इन्वेंट्री एवं स्टोर्स संजय कालरा के आदेश से नई दरें 15% तक बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं.

सर्किलों को मिली खरीद और दरों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी

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जयपुर डिस्कॉम ने 13 नवंबर 2025 को जारी पुरानी SIR को निरस्त कर दिया है. अब 31 मार्च 2026 तक के लिए नई संशोधित दरें लागू रहेंगी. नई दरों में इंसिडेंटल चार्जेज यानी आकस्मिक खर्चों को शामिल करते हुए करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.नई SIR के आधार पर अब स्टोर्स से जारी होने वाली सभी विभागीय सामग्री का मूल्यांकन होगा. जो सामग्री केंद्रीय स्तर पर खरीद नहीं होती, उसकी कीमत संबंधित सर्किलों द्वारा जारी खरीद आदेश PO के आधार पर तय होगी।यह आदेश जयपुर डिस्कॉम के सभी सर्किलों, लेखा अधिकारियों, मुख्य अभियंताओं और स्टोर अधिकारियों को भेजा जा चुका है.

आम उपभोक्ता की जेब पर नहीं पड़ेगा सीधा बोझ

अधीक्षण अभियंता IT को निर्देश दिए गए हैं कि संशोधित दरों की पूरी लिस्ट जयपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाए।SIR में बढ़ोतरी का मतलब बिजली की यूनिट रेट यानी टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं है. आम घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा. टैरिफ बढ़ाने का फैसला राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग RERC करता है.

परियोजनाओं की बढ़ती लागत

नए बिजली कनेक्शन, मीटर, सर्विस लाइन, पोल शिफ्टिंग या अन्य तकनीकी कार्यों के लिए उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले शुल्क भविष्य में बढ़ सकते हैं. क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री अब महंगी हो गई है. कॉलोनी, उद्योग या व्यावसायिक क्षेत्रों में बिजली ढांचे के विस्तार पर आने वाला खर्च बढ़ेगा. डिस्कॉम की परियोजनाओं और रखरखाव कार्यों की लागत बढ़ने से भविष्य में टैरिफ निर्धारण के समय इसका हवाला दिया जा सकता है.

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